Streaming legt weiter zu: Österreichischer Musikmarkt macht deutliches Plus

Nicht nur Streaming-Abos werden wie schon in den letzten Jahren immer beliebter. Auch Vinyl-Schallplatten gewinnen deutlich an Beliebtheit, wohingegen der Umsatz von CDs minus macht. Das teilte der Verband der österreichische Musikwirtschaft am Dienstag mit.

8,6 Milliarden Songs gestreamt

Der Umsatz mit den Streaming-Angeboten von Spotify, Apple, Amazon, YouTube und Co. stieg um 20 Prozent auf knapp 82 Millionen Euro an und dominiert damit den österreichischen Musikmarkt mit einem Marktanteil von 83 Prozent. Die wachsende Beliebtheit von Musikstreaming in Österreich zeigt sich durch die 8,6 Milliarden gestreamten Songs im ersten Halbjahr, was im Vorjahresvergleich ein Plus von 18 Prozent ausmacht.

Vinyl holt auf, was die CD verliert

Die Nachfrage nach Vinyl-Schallplatten hält auch im ersten Halbjahr 2023 ungebremst an. Der Umsatz mit dem Kultprodukt stieg um 17 Prozent auf 5,4 Millionen Euro an, was einen Marktanteil von bereits 5,5 Prozent bedeutet. CDs erzielen mit einem Minus von 10 Prozent dieses Jahr nur einen Umsatz von 8,4 Millionen Euro. Insgesamt präsentiert sich der physische Musikmarkt in Österreich stabil, bei einem nur noch kleinen Minus von einem Prozent. Der Rückgang bei CDs wird durch die steigenden Schallplatten-Verkäufe nahezu gänzlich kompensiert.

Diese Abstimmung ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Targeting Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Alben-Verkaufscharts von Metallica und Taylor Swift angeführt

An der Spitze der Alben-Charts stehen im ersten Halbjahr 2023 das elfte Studio-Album der Band Metallica "72 Seasons" und "Midnights" der amerikanischen Sängerin Taylor Swift. Der österreichische Rapper RAF Camora besetzt gleich zwei Plätze der ersten zehn. Das Neujahrskonzert 2023 der Wiener Philharmoniker mit Franz Welser-Möst verpasst mit dem elften Platz nur ganz knapp die Top 10 der im ersten Halbjahr meistverkauften Alben.

Die erfolgreichsten Künstler und ihre Alben:

Bildergalerie: Die erfolgreichsten Künstler in Österreich Taylor Swift (Foto: MICHAEL TRAN (AFP)) Bild 1/12 Galerie ansehen

"Flowers" von Miley Cyrus ist erfolgreichster Song

Miley Cyrus liefert mit ihrem Hit "Flowers" den erfolgreichsten Song der ersten sechs Monate 2023 in Österreich ab, gefolgt von Udo Lindenberg & Apache 207 mit "Komet" und David Guetta & Bebe Rexha mit "I'm Good (Blue)". Der erfolgreichste österreichische Song "All Night" von RAF Camora & Luciano belegt Platz 13.

KI auch in der Musikindustrie eine Herausforderung

Franz Medwenitsch, Geschäftsführer des Verbands der österreichischen Musikwirtschaft sagt: "Nach schwierigen Jahren wächst der Musikmarkt wieder, in Österreich und auch international. Gleichzeitig stehen wir bei KI-generierter Musik vor der nächsten großen Herausforderung - rechtlich, wirtschaftlich und auch kulturell. Originäre von Menschen geschaffene Musik darf nicht entwertet werden, denn die Einnahmen aus geschützten Werken sind und bleiben der wichtigste Anreiz für kreatives Schaffen."

Neue Richtlinien haben Auswirkungen

Innerhalb des Streaming-Marktes wachsen werbefinanzierte Audio-Angebote (+ 37 Prozent) und Musikvideo-Bezahlabos (+ 28 Prozent) überproportional stark, allerdings bei vergleichsweise niedrigen Umsätzen. Der verbesserte Rechtsschutz infolge der EU-Copyright-Richtlinie wirkt sich ebenfalls auf den Musikmarkt aus. Die EU stellte mit dieser intensiv diskutierten Richtlinie klar, dass die großen Online-Plattformen urheberrechtliche Verantwortung tragen und Lizenzen für geschützte Inhalte erwerben müssen. In Relation zu den - auch in Österreich - immens hohen Einnahmen der Plattformen YouTube, Meta, TikTok und Co., sind die Lizenzeinnahmen der heimischen Musikwirtschaft mit rund sechs Millionen Euro im ersten Halbjahr 2023 noch auf niedrigem Niveau.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Miley Cyrus

Taylor Swift Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.