75 Jahre Schallplatte - als die Welt eine Scheibe war

Als „Weltsensation“ wurde am 21. Juni 1948 im New Yorker Waldorf-Astoria-Hotel die schwarze Scheibe angekündigt, die über Jahrzehnte tatsächlich ein Hit war. Neu war nicht die Schallplatte, sondern das dafür verwendete Material. Die „long-playing microgroove record“, die Edward Wallerstein, Boss von Columbia Records, an diesem Tag vorstellte, bestand aus Polyvinylchlorid (PVC).