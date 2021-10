Musik wie eine Mondnacht

Diese wohl romantischsten aller Verszeilen haben die Salzburger Vokalistin, vielseitigste Musikerin und Komponistin Ángela Tröndle zu ihrem ersten Streichquartett inspiriert, 2020 für das Minetti Quartett komponiert, das mit diesen Zauberklängen unendliche Ruhe und Weite schuf. Das Werk spielt mit feinen Linien, die sich zu Klangflächen verdichten, einander in kontrapunktischer Verzahnung aufschaukeln, um zum Ausgangspunkt zurückzukehren. Ein Stück Neue Musik, das unmittelbar in den Bann zieht. Das taten auch die von der Komponistin geschaffenen Cyanotypien, die den Saal in ein fahl-kühles Mondlicht tauchten.

Umrahmt waren diese feinen Kompositionen von Mozarts "Veilchen-Quartett" KV 575 und Schumanns A-Dur-Quartett, nicht minder virtuos und emotional packend umgesetzt von den "Minettis" als feinfühlendem Meisterensemble. Mit viel Wissen und feinem Wortwitz führte Ulla Pilz gekonnt durch den anregenden Abend.

Fazit: Ein Musiksalon zum mondnächtlichen Wohlfühlen.