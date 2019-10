Musical-Preise für Linz

Die Musicalsparte des Landestheaters Linz wurde am Montagabend in vier Kategorien beim Deutschen Musical Theater Preis 2019 in Hamburg ausgezeichnet: "Der Hase mit den Bernsteinaugen", uraufgeführt im April am Linzer Landestheater in der Inszenierung von Henry Mason, wurde zum "Besten Musical 2019" gekürt und gewann zudem in drei weiteren von insgesamt vierzehn Kategorien: "Beste Komposition" (Thomas Zaufke), "Beste Liedtexte" (Henry Mason) und "Bestes musikalisches Arrangement" (Markus Syperek).

"Wir sind voller Freude über die Preise und Resonanz, die auch unsere zweite Musical-Uraufführung hervorgerufen hat. Ein Beweis und Ansporn für uns, am Landestheater auch weiterhin das Genre Musical in all seinen Facetten und auf höchstem Niveau dem Publikum zu präsentieren. Die Musicalwelt schaut auf Linz", freut sich Musical-Chef Matthias Davids. 2017 wurde die Linzer Uraufführung "In 80 Tagen um die Welt" sechsmal beim Deutschen Musical Theater Preis ausgezeichnet. Nächste Linzer Uraufführung ist das Musical "Fanny und Alexander", nach dem Film von Ingmar Bergman, am 4. April 2020.