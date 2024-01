Live: Kulturhauptstadt Bad Ischl - Salzkammergut 2024 wird eröffnet

Die Lichtinstallation „FLOOD“ von Ruth Schnell / Martin Kusch (kondition pluriel) auf der Johann Nestroy Schule in Bad Ischl

Das ganze Wochenende über ist Bad Ischl Bühne, die Innenstadt wird am Samstag für den Verkehr gesperrt und gehört ganz dem Publikum. Zu den Eröffnungsevents werden an die 15.000 Besucher erwartet. Neben Bad Ischl sind 22 weitere Gemeinden in Oberösterreich und der Steiermark Teil der Kulturhauptstadtregion Salzkammergut. Das unter der Leitung von Elisabeth Schweeger erarbeitete Jahresprogramm umfasst rund 300 Projekte.

Die OÖN sind bei der Eröffnung live dabei und liefern die besten Impressionen:

