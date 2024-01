Eröffnungsjodler Hubert von Goisern: "Das wird es kein zweites Mal geben"

Hubert von Goisern (re.) führt den Jodler-Chor der 1000 an.

"Mia is jetz scho zvü – da Kaisergeburtstag (Fest rund um den 18. August, Anm.) reicht ma", sagt eine ältere Frau am freitags stattfindenden Ischler Wochenmarkt. Allerdings geht’s heute, Samstag, erst richtig los. Die Europäische Kulturhauptstadt Salzkammergut feiert ihren Start in der Bannerstadt dieser als Regionalentwicklungsprojekt angepeilten Reise.