Kunst aus 1008 Gewehrpatronen: Wandskulptur "NO MORE" in Linz

Sabine Johanna Wiedenhofer (l.) gestern in 60 Metern Höhe in Linz-Urfahr. (ARL)

Aus 1008 entschärften Gewehrpatronen der Marke "308 Winchester" hat die Künstlerin Sabine Johanna Wiedenhofer den Schriftzug "NO MORE" in Form einer Wandskulptur gestaltet. Die Wienerin hatte dafür die Zündkapseln abgeschraubt, das Schießpulver entfernt und die Patronen in vorgebohrten Acrylplatten verankert.

Wiedenhofers künstlerischer Aufschrei gegen "Krieg, Hass, Zerstörung von Mensch & Natur, Gier, Unterdrückung" samt 19 großformatigen Ölarbeiten ist ab sofort im Aktionsraum LINkZ in Linz-Urfahr zu erleben. Zur Vertiefung ihrer Inhalte übermalte Wiedenhofer vor der gestrigen Ausstellungseröffnung ebendort in 60 Metern Höhe ein riesiges Banner mit dem "NO MORE"-Schriftzug.

Wandskulptur "NO MORE" aus 1008 entschärften "308 Winchester"-Patronen

Mit ihren neuen Arbeiten nimmt die Künstlerin Abschied von klaren Linien sowie verankerten Strukturen und erweitert ihre Kunst um die dritte Dimension. Die Schau ist bis 30. September zu sehen. Info: www.aktionsraum-linkz.at

