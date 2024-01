Kulturhauptstadt SKG 2024: Die wichtigsten Konzerte und Premieren

Eine Europäische Kulturhauptstadt setzt traditionell eher auf langfristige Projekte mit Perspektive auf Nachhaltigkeit, so auch Bad Ischl – Salzkammergut 2024. Dennoch stehen einige Konzertevents und Premieren im Laufe des Jahres auf dem Kalender, die wichtigsten im Überblick:

Saltice

In einer Ausstattung aus recyceltem Papier in Origami-Technik ist im Papiermachermuseum und Veranstaltungszentrum ALFA in Laakirchen das Kinder-Musiktheater "Saltice" zu sehen. Die Geschichte, in der die Hauptcharaktere Martin und Katharina auf der verzweifelten Suche nach Rettung für ihren im Bergwerk verunglückten Vater dem Geist der Eishöhle begegnen, will Poesie und Öko-Themen verbinden. Ruben Zahra hat die Musik zum Text von Susanne F. Wolf geschrieben und inszeniert auch. Premiere ist am 17. Februar, danach sind bis zum 25. Februar weitere Aufführungen angesetzt.

Dear Evan Hansen

Nach seinem Erfolg mit der Uraufführung von "Briefe von Ruth" im Vorjahr legt der Musical-Frühling Gmunden 2024 mit einer Erstaufführung nach: "Dear Evan Hansen" von Benj Pasek und Justin Paul, das bereits am Broadway gelaufen ist und sechs Tony Awards eingeheimst hat, kommt am 22. März im Stadttheater Gmunden erstmals in deutscher Sprache auf die Bühne. Die Neuinszenierung liegt wie immer in den Händen von Intendant Markus Olzinger, das Musical ist ein assoziiertes Projekt mit der Kulturhauptstadt.

Urlicht

Die Osttiroler Musicbanda FRANUI, die Lieder von Gustav Mahler neu interpretiert, und die Akrobaten des Circa Contemporary Circus aus Brisbane/Australien, die die Musik mit Körperskulpturen in Szene setzen - das sind die Zutaten für "Urlicht - Primal Light". Am 6. April feiert die Show Weltpremiere im Theater- und Kongresshaus Bad Ischl, bereits im März gibt es an der NMS Bad Goisern Workshops von Circa für Kinder und Jugendliche.

Akustische Übergriffe von Hubert von Goisern

Zwischen Mai und September wird Hubert von Goisern als Straßenmusikant durch die Lande ziehen und an acht bis zwölf Tagen spontan an halbwegs belebten Plätzen im Salzkammergut aufspielen - wo man ihn tagsüber hören und sehen kann, bleibt eine Überraschung, abends sind nach den Touren jeweils Abschlusskonzerte in Bad Ischl oder Bad Goisern geplant.

Bruckners Salz

Am 15. Juni gastiert das Bruckner Orchester Linz unter seinem Chefdirigenten Markus Poschner mit zahlreichen Chören aus Oberösterreich in der Produktionshalle der Saline Ebensee, Titel des Konzerts: "Bruckners Salz". Hier verbindet sich die Kulturhauptstadt mit dem Brucknerjahr 2024, anlässlich des 200. Geburtstags des Komponisten. Am Programm stehen Motetten, Sinfonie-Teile, Improvisiertes, auch Unerwartetes wird versprochen.

Frau Thomas und Herr Martin

Tom Neuwirth wuchs in Bad Mitterndorf als Sohn eines Gastwirtepaares auf, bevor er als Conchita (Wurst) als Sängerin reüssierte, den Song Contest gewann und zur Queer-Ikone wurde. Gemeinsam mit seinem besten Freund, dem Kärntner Martin Zerza, gestaltet er einen Varieté-Abend, in dem sich alles um das Großwerden in einem kleinen Dorf, ländliche Enge, Blasmusik und die Wahrnehmung des eigenen Andersseins dreht. Zu sehen am 19. Juli in Bad Mitterndorf als Open-Air auf dem Dorfplatz, sowie tags darauf in der Pension Hanslmann in Steinbach am Attersee.

Wassermann vom Grundlsee

Die Sage vom Wassermann, der den Ausseern verriet, wo Salz lagert und so ihren Wohlstand begründete, kommt als zeitgenössische Oper auf die Bühne. Die Musik für das von Verena Frey und dem Verein Ausseer Barocktage in Auftrag gegebene Werk, an dem die Kulturhauptstadt beteiligt ist, schrieb Vanni Moretto, das Libretto Stefano Pintor. Die Uraufführung kann man am 11. August als Open-Air am Ufer des Grundlsees erleben.

Attwenger goes Dachstein

Schlagzeug, Knopfharmonika und eine gute Portion Anarchismus - am Nachmittag des 31. August spielen Markus Binder und Hans-Peter Falkner alias Attwenger am Dachstein auf. Das oberösterreichische Avantgarde-Dialekt-Duo wagt sich hoch hinaus und gibt auf der Schönbergalm, der Mittelstation der Krippenstein-Seilbahn, seine Gstanzln zum Besten.

Eisklang

Als Ergänzung zu den seit einigen Jahren stattfindenden Konzerten im Parzival-Dom in der Dachstein-Rieseneishöhle wurden für das Kulturhauptstadtjahr gemeinsam mit der OÖ KulturEXPO Anton Bruckner 2024 Kompositionsaufträge an Dozierende der Internationalen Meisterkurse und des Bläserurlaubs Bad Goisern vergeben. Die ausgewählten jungen Komponistinnen und Komponisten werden auf einem Glasflügel inmitten der Eiswelt in mehreren Konzerten von 16. August bis 9. September ihre Werke spielen.

