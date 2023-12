"Neid und Ignoranz": Hubert von Goisern wendet sich an Gegner der Kulturhauptstadt

39 Tage noch. Dann wird Hubert von Goisern wieder auf der Bühne stehen. In Bad Ischl, wo er mit dem "Chor der 1000" die Kulturhauptstadt 2024 musikalisch eröffnen wird. Das Programmheft, in dem mehr als 300 Veranstaltungen in 23 Gemeinden des oberösterreichischen und steirischen Salzkammergutes abgebildet sind, ist bereits erschienen.

Und Hubert von Goisern durfte es schon in Händen halten. Viele Projekte seien ambitioniert und spannend, manche seien herausfordernd und streitbar und einige auch provokant, schreibt er in einer Stellungnahme.

Er könne verstehen, wenn für manche das Kulturhauptstadtjahr keine Bedeutung habe. Nicht verstehen könne er allerdings die "leider sehr verbreitete Gegnerschaft".

"Was kann man bitte schon dagegen haben, wenn in einer Region wie dem Salzkammergut an die 30 Millionen Euro für Kultur ausgeschüttet werden? Geld, das in erster Linie von außen kommt! Vom Bund, vom Land, aus Brüssel. Geld, das in kulturelle Projekte fließt und keinen Flurschaden nach sich zieht. Es werden keine Gebäude abgerissen, keine neuen Grünflächen zubetoniert, es wird niemandem etwas weggenommen" schreibt von Goisern weiter.

Die einzigen Gründe, die ihm einfallen würden um dagegen zu sein, seien Neid und Unverständnis.

"Aber muss man denn etwas verdammen und schlecht heißen, nur weil man es nicht versteht, sich nicht einmal bemüht, es zu verstehen? Ich verstehe so manches, was da im Programmheft steht, auch nicht, vertraue aber den Projektbetreibern und bin gespannt darauf, wenn es im nächsten Jahr zur Umsetzung kommt." , schreibt der Musiker.

So eine Haltung nenne man Ignoranz und diese bekomme dem Salzkammergut nicht gut. "Ist schon der Stolz eine fragwürdige Geisteshaltung, so ist Ignoranz einfach nur peinlich. Neugier ist besser", schließt von Goisern sein Statement ab.

Woher kommt das Geld?

Dass das Geld "in erster Linie" von außen kommt, stimmt zwar, dennoch müssen sich auch die Gemeinden im Salzkammergut beteiligen. Es kommt eine Drittellösung zu tragen: Bund, Länder und Gemeinden übernehmen jeweils ein Drittel des Budgets. Das Drittel der Gemeinden müssen diese aber nicht alleine stemmen – sie werden durch den Melina Mercouri Preis der Europäischen Union in Höhe von 1,5 Millionen Euro, durch EU-Gelder und die lokalen Tourismusverbände unterstützt. Länder und Bund tragen jeweils 10 Millionen Euro bei.

Autor Gabriel Egger