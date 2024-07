OÖN-KulturAbo 2024/2025: Wir geben der Kunst eine Bühne

Das OÖN KULTURABO:

13 erstklassige Veranstaltungen zum Sonderpreis von nur € 489,20 (= € 137,50 Preisvorteil gegenüber dem Normalpreis) Das OÖN KULTURABO für alle unter 30:

5 Termine aus unserem Angebot von 13 Terminen für alle unter 30 Jahren zum Sonderpreis von nur € 49,00 Das KulturAbo ist in diesem Jahr erhältlich bei:*

Theater Phönix

Bestellungen möglich bis 9. September 2024

Das Programm:

Samstag, 05.10.24 oder Samstag, 12.10.24 oder Mittwoch, 16.11.24

Theater Phönix, 19:30 Uhr

Die verlorene Ehre der Katharina Blum

von Heinrich Böll

Eine junge Frau gerät nach einem Tanzabend unvermittelt ins Visier der Polizeibehörden, plötzlich ist nichts mehr privat. Auflagenzahlen steigen, die Moral sinkt. Heinrich Bölls Erzählung von 1974 zeigt einen Journalismus, der jede Ethik für hohe Auflagenzahlen verkauft hat. Sind wir wirklich bereit, Verleumdungen zu glauben, bei jeder Hetze mitzumachen, wenn diese nur unsere Vorurteile bestätigt?

Bild: Zoe Goldstein Photography

Mittwoch, 23. Oktober 2024

Schauspielhaus, 19.30 Uhr

Viel Lärm um Nichts

Komödie von William Shakespeare

Siegreich kehrt Don Pedro, Prinz von Aragonien, mit seinen Kombattanten Benedikt und Claudio aus dem Krieg zurück. Leonato, Gouverneur von Messina, lädt sie ein, eine Zeit lang an seinem Hof zu bleiben. Prompt verliebt sich Claudio in Leonatos Tochter Hero. Lieber heute als morgen soll geheiratet werden. Nur eine Intrige könnte die beiden jetzt noch auseinanderbringen. Doch die naht in Gestalt von Don Juan, Don Pedros missratenem Halbbruder. Ein heimlich ausgeheckter Plan ist es allerdings auch, der Benedikt und Beatrice, zwei überzeugte Singles und gnadenlose Streithähne, zueinander finden lässt.

Bild: Landestheater

Dienstag, 5. November 2024

Posthof, Großer Saal, 20.00 Uhr

Büşra Kayıkçı: Places

Inspiriert von Komponisten der modernen Klassik wie John Cage und Michael Nyman schreibt die türkische multidisziplinäre Künstlerin betörende Klavierstücke, die nur auf den ersten Blick verträumt und skizzenhaft erscheinen, bei genauerem Hinsehen aber feinsinnig durchdacht sind.

Bild: SeymaTuna

Samstag, 07.12.24 oder Donnerstag, 19.12.24 oder Dienstag, 14.01.25

Theater Phönix, 19:30 Uhr

Tempo

Höher, weiter, schneller. Die Zeit, die wir haben, vergeht in jedem Augenblick. Wir jagen ihr hinterher. Die Uhr tickt. Das Schlagzeug treibt an. In dieser Stückentwicklung nimmt sich Regisseur Felix Hafner mit dem Phönix-Ensemble und Live-Schlagzeuger:innen der allgegenwärtigen Beschleunigung an und formt daraus einen musikalisch-theatralen Abend voll Rhythmus, Drive und vor allem: Tempo.

Bild: Zoe Goldstein Photography

Montag, 13. Jänner 2025

Brucknerhaus Linz, Großer Saal, 19.30 Uhr

Florian Boesch & Musicbanda Franui

Für einen Liederabend der ganz besonderen Art haben sich Florian Boesch und das musikalisch über alle Grenzen hinweggehende Tiroler Ensemble Franui zusammengetan: Mit einem vielstimmigen Arrangement inklusive Tuba, Hackbrett, Akkordeon und Harfe verleihen sie Schuberts Die Schöne Müllerin im Großen Saal des Brucknerhauses eine völlig neue, szenisch-dramatische Dimension.

Bild: Andreas Weiss

Donnerstag, 13. Februar 2025

Musiktheater, Großer Saal, 19.30 Uhr

Der Fliegende Holländer

Romantische Oper in drei Akten von Richard Wagner

Die Legende vom „Fliegenden Holländer“ übt auf Dalands Tochter Senta eine ungeheure Faszination aus. Sie fühlt sich dazu auserkoren, diesen Mann – der auf ewig dazu verdammt ist, das Meer zu kreuzen und nach wahrer Liebe zu suchen – zu erlösen. Als der mysteriöse Kapitän dann plötzlich von ihrem Vater begleitet durch die Türe tritt, nimmt das Schicksal seinen Lauf, denn Senta hatte bereits einem anderen ewige Treue geschworen. Nach über einem Vierteljahrhundert Absenz von der Bühne in Linz wird Intendant Hermann Schneider dieses Werk bildgewaltig inszenieren.

Bild: Landestheater

Montag, 24. Februar 2025

Musiktheater, Großer Saal, 19.30 Uhr

Sweeney Todd. Barbier des Grauens von Fleet Street

Musicalthriller von Stephen Sondheim (Musik und Gesangstexte) und Hugh Wheeler (Buch)

Barbier Sweeney Todd kehrt nach Jahren der Verbannung ins viktorianische London zurück. Er sucht Rache an Richter Turpin, der ihn einst zu Unrecht verurteilt, seine Frau missbraucht und seine Tochter entführt hat. In der chronisch erfolglosen Pastetenbäckerin Mrs. Lovett, über deren Geschäft er einen Barbierladen eröffnet, findet Sweeney die perfekte Geschäftspartnerin. Sein unstillbarer Blutdurst beschert ihr so wohlschmeckende Füllungen für ihre Fleischpasteten, dass die Leute in der Fleet Street bald Schlange stehen. Mrs. Lovett ist glücklich, während Sweeney der geschäftliche Erfolg und Lovetts Zuneigung kalt lassen – ihn interessiert nichts anderes, als seinen Racheplan zu vollenden.

Bild: Landestheater

Samstag, 15. März 2025

Posthof, Großer Saal, 20.00 Uhr

Wim Vandekeybus & Ultima Vez: Void

Vielfach ausgezeichnet für Innovation und Originalität sind der belgische Weltstar und sein Ensemble international renommiert für ihre radikale, packende Ästhetik zwischen Tanz und Theater. Im jüngsten Stück umarmt Vandekeybus die Leere, mehr noch - er sucht sie. Österreich-Premiere. TanzTage 2025.

Bild: PieterJanDePue

Donnerstag, 24. April 2025

Posthof, Großer Saal, 20.00 Uhr

The Simon & Garfunkel Story

Im Zentrum der hochklassigen Hommage aus dem Londoner West End an das legendäre US-Folkpop-Duo stehen Songs, die bis heute durch ihren unverwechselbaren und poetischen Charakter begeistern, von "The Sound Of Silence" und "Bridge Over Troubled Water" bis "The Boxer" und "Cecilia".

Bild: HamishGill MapleTreeEntertainment

Montag, 28. April 2025

Brucknerhaus Linz, Großer Saal, 19.30 Uhr

Die letzten Tage der Menschheit

Der Konzertabend am 28. April verbindet Auszüge aus Karl Kraus’ „Die letzten Tage der Menschheit“, in Szene gesetzt vom renommierten einheimischen Schauspieler Karl Markovics, mit der aberwitzigen und doch ernsthaften Wundermusik Werner Pirchners, einem der bedeutendsten österreichischen Komponisten des 20. Jahrhunderts. Freuen darf sich das Publikum auf die Verschmelzung von Kraus’ prophetischen Texten, die die Tiefen der menschlichen Existenz reflektieren, mit Pirchners musikalischer Genialität, in gewohnter Weise vom Bläserensemble Pro Brass vorgetragen.

Bild: Privat

Samstag, 03.05.2025 oder Samstag, 17.05.2025 oder Miittwoch, 21.06.2025

Theater Phönix, 19:30 Uhr

Bunbury oder die Bedeutung des Ernstseins

von Oscar Wilde

Oscar Wildes wegweisende Komödie über Heuchelei und Oberflächlichkeit von 1895 ist seit der Uraufführung zum absoluten Klassiker der absurden Abrechnung mit einer selbsterklärten Elite geworden. Das Wechselspiel der Verstellung der eigenen Person und wahnwitzigen Anforderungen an alle anderen bietet bis heute Futter für scharfzüngige und komische Analysen einer Gesellschaft, die sich besser glaubt, als sie ist.

Bild: Zoe Goldstein Photography

Samstag, 10. Mai 2025

Posthof, Großer Saal, 20.00 Uhr

Yllana: War Baby

Voller Humor, visueller Gags und sonstiger Verrücktheiten trifft die legendäre spanische Slapstick-Truppe immer haarscharf ins Zentrum zwischen halsbrecherischem Unfug und menschengemachtem Abgrund. Österreich-Premiere. Black Humour Festival.

Bild: Pablo Lorente

Montag, 02. Juni 2025

Brucknerhaus Linz, Großer Saal, 19.30 Uhr

Minichmayr & Aurora Orchestra

Gemeinsam mit Birigt Minichmayr interpretiert das international gefeierte britische Aurora Orchestra Saint-Saëns’ berühmten Karneval der Tiere neu: Eine Inszenierung verwandelt den Konzert- in einen Museumsbesuch im Paris um 1900, in dem die Musiker:innen und die Instrumente gewissermaßen klingende Ausstellungsstücke sind. Dazu gesellen sich eigenes hierfür neu komponierte Werke von Richard Ayres, der das imaginäre Museum um weitere Musikalische Kuriositäten bereichert. All das spielt das Orchester auswendig und nutzt diesen Freiraum für eine eindrucksvolle Choreografie inklusive Kostüme und Requisiten.

Bild: Mark Allan

