Kino auf der Überholspur: Steigende Besucherzahlen in ganz Europa

Kinokrise in Zeiten von Netflix & Co? Keine Spur! Die kürzlich veröffentlichten Zahlen des europäischen Kinoverbandes UNIC bestätigen, Kinos sind auf dem Erfolgskurs und verzeichnen Besucherrekorde in ganz Europa. Nach einem verhaltenem Jahr 2018 gibt die Branche für 2019 ein Top-Ergebnis mit 1,34 Milliarden Kinobesuchern in ganz Europa bekannt. Auch in Österreich kann sich das Ergebnis sehen lassen: Rund 10 Prozent mehr Menschen gingen im vergangenen Jahr ins Kino.

Die erfolgreichsten Filme im vergangenen Jahr waren "Der König der Löwen", "Die Eiskönigin 2", "Avengers: Endgame" und "Joker", aber auch lokale Produktionen wie beispielsweise "das perfekte Geheimnis" zogen großes Interesse auf sich und brachten viele Besucher vor die Kino-Leinwand