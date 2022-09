Heiteres Königsdrama

Wie in Zeitlupe schwebt König Fritz in seinem Heißluftballon herein, winkt majestätisch ins Publikum – und lässt sich nicht weiter ablenken von dem seltsamen zweiten Ballonfahrer, der nach ihm dahersegelt. Das ändert sich schlagartig, als die beiden zusammenkrachen und auf einer einsamen Insel landen. Man stellt fest: Auch der zweite Passagier ist ein gekröntes Haupt. Bleibt die Frage: Wer ist hier der König und wer der Diener?

Es folgt ein heiterer Wettstreit der zwei Könige. Doch wie findet man heraus, wer der Chef ist (wo doch Könige alles können)? Weder Schnick, Schnack, Schnuck noch ein Gesangswettstreit bringen die Entscheidung, bis sich die Ereignisse überschlagen …

Regisseur Martin Philipp erzählt das Stück unterhaltsam, humorvoll und voller origineller Ideen, perfekt unterstützt von Aylin Kaip, die ein ausgeklügeltes und visuell spannendes Bühnenbild gestaltet hat. Friedrich Eidenberger (König Fritz) und Alexander Köfner (König Karl) gelingt es bestens, die jungen Zuseher in den Bann zu ziehen. Im Vordergrund steht weniger die Botschaft, sondern der Spaß am Spiel und die Freude an einer fantasievollen Geschichte. Dem Publikum gefiel’s. Entzückend! (hes)

Fazit: Grellbuntes Theatervergnügen mit viel Fantasie erzählt.

Weitere Vorstellungen bis 27. Jänner. landestheater-linz.at