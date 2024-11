Fäaschtbänkler: Die Schweizer rocken in Clam

Gute Nachrichten für die Fans des Volksmusik-Pop: Fäaschtbänkler, die Schweizer Band mit dem unaussprechlichen Namen, kommt am 11. Juli 2025 für ein Konzert auf die Burgarena Clam. Dabei werden die fünf Burschen wie immer mit einer grellen Mischung aus Rock-, Pop- und Volksmusik sowie witzigen Texten gute Stimmung verbreiten. Mit Instrumenten wie der Steirischen Harmonika, Tuba, Trompete oder Klarinette bringt die Band, die bereits auf Festivals wie dem Nova Rock, dem Frequency oder dem Woodstock der Blasmusik aufgetreten ist, coolen Volksmusiksound auf die Bühne. Auch auf Social Media sind die Schweizer erfolgreich: So wurde ihr Hit "Can you English please" allein auf YouTube bereits 22 Millionen Mal aufgerufen. Der Vorverkauf für das Clam-Konzert startet am Freitag, 8. November, um 10 Uhr.

Von Sting bis Parov Stelar

Fäaschtbänkler reiht sich damit in die illustre Star-Riege des kommenden Konzertsommers auf Clam ein: Am 4. Juli steigt die Clam- Rock-Fete, dieses Mal u.a. mit Mother’s Finest, am 5. Juli sind Pizzera und Jaus zu Gast, am 6. Juli kommt Joe Bonamassa, am 15. Juli folgt Superstar Sting und am 26. Juli ist DJ-Party mit Parov Stelar angesagt. Alle Infos gibt es auf clamlive.at.

