Glanzlichter und ein großer Flop: Was von "Linz 09" geblieben ist

1985 vergab die EU erstmals den Titel "Europäische Kulturhauptstadt", damals an Athen. Ausgangsidee war, Einblicke in das kulturelle Leben zu geben, um die EU-Länder einander näher zu bringen. Seit 1999 erhalten mehrere Städte oder Regionen pro Jahr diese Auszeichnung. Inzwischen hat auch die Nachhaltigkeit mit Blick auf die Entwicklung des Austragungsorts an Bedeutung gewonnen. Die Frage nach dem "Was bleibt" stellt sich auch in Linz. Oberösterreichs Landeshauptstadt war 2009 die Kulturhauptstadt Europas.

Aus dem OÖN-Archiv:

Was blieb von "Linz 09"?

Linz09 - mit einem Budget von gut 60 Millionen Euro und geleitet von Martin Heller - wiederum bewirkte ein Umdenken in den Köpfen. Der seit Jahren von Linz angestrebte Imagewechsel von der Industriestadt zu einer Stadt mit Zeitkultur gelang einigermaßen. Die oberösterreichische Landeshauptstadt mauserte sich geografisch zwischen den beiden Kulturhochburgen Wien und Salzburg als Stadt der Moderne, die man durch kulturelle Impulse lebenswerter und interessanter machte. Die Aussicht, Kulturhauptstadt zu werden, befeuerte in Linz damals einige Großprojekte, die zwar vermutlich ohnehin verwirklicht worden wären, aber möglicherweise erst viel später.

Logo von "Linz 09" Bild: Linz 09

Die Kulturhauptstadt-Highlights - und ein großer Flop:

AEC: Das stark vergrößerte, technisch etwa mit dem neuen Deep Space und äußerlich mit einer weithin sichtbaren Leuchtfassade aufgewertete AEC wurde pünktlich zum Start des Kulturhauptstadtjahres wiedereröffnet.

-> Die OÖNachrichten berichteten vor 15 Jahren: Das stark vergrößerte, technisch etwa mit dem neuen Deep Space und äußerlich mit einer weithin sichtbaren Leuchtfassade aufgewertete AEC wurde pünktlich zum Start des Kulturhauptstadtjahres wiedereröffnet.-> Die OÖNachrichten berichteten vor 15 Jahren: Acht Millionen Euro für die AEC-Fassade Linzer Schloss: Auch der nach 200 Jahren wiederaufgebaute Südflügel des Linzer Schlosses, der diesem ein zeitgemäßeres Äußeres und der Sammlung des Landesmuseums mehr Platz gab, wurde noch 2009 fertig.

-> Ein Südflügerl zur Eröffnung des Südflügels Musiktheater: Die Bewerbung und später der Zuschlag als Kulturhauptstadt brachte endlich Tempo in eine über vier Dekaden geführte Debatte um ein neues Musiktheater in Linz. Auch wenn es erst 2013 den Betrieb aufnahm: Das neue Haus am Linzer Volksgarten machte aus dem angestaubten Landestheater ein modernes Mehrspartenhaus, das überregional wahrgenommen wird. Höhenrausch: Es entstanden aber auch neue Formate, die 2009 überlebten: Der Höhenrausch, eine Ausstellung über den Dächern der Stadt, entpuppte sich als Publikumsmagnet und war mit mehr als 270.000 Besuchern das meistfrequentierte Projekt der Kulturhauptstadt. Es folgten bis 2021 weitere Ausgaben, vorerst eingestellt wurde das Format aber nicht mangels Erfolg, sondern u.a. wegen der Baufälligkeit der Holzstege am Dach.

-> Die OÖN berichteten Ende Mai 2009 von der Eröffnung: Höhenrausch führt über die Dächer von Linz zu neuen Perspektiven "Kulturhauptstadt des Führers": Linz09 lieferte ebenfalls Anstöße, sich als "Lieblingsstadt Hitlers" mit der NS-Vergangenheit auseinanderzusetzen. Der Zeitgeschichte-Schwerpunkt bleib zwar umstritten, die Schau "Kulturhauptstadt des Führers" sahen jedoch dann fast 60.000 Besucher. Haus "Bellevue": Natürlich wurden 2009 auch Dinge angestoßen, die auf den ersten Blick nicht ins Rollen kamen, deren Grundidee aber dann doch weiterlebte. So mussten das vermutlich auffälligste Gebäude der Kulturhauptstadt, das knallgelbe Haus "Bellevue" oberhalb der Mühlkreisautobahn (A7), und die Veranstaltungshalle im Hafen rasch wieder weichen, zumindest der Hafen wurde aber seither städtebaulich stark aufgewertet.

-> Aus dem Archiv: Warum das gelbe Haus "Bellevue" weichen musste Ahoi-Pop: Nachdem die Kulturhauptstadt bereits den Donauhafen als Konzertlocation genutzt hatte, etablierten sich in den Folgejahren rund um die Donau weitere Kulturevents: Das Ahoi-Pop!-Sommer-Open-Air fand an der Donaulände seinen Platz, im Vorjahr mutierte es zum größeren Lido-Sounds-Festival auf der gegenüberliegenden Uferseite. Bubble Days: 2011 wurden die Bubble Days, ein zweitägiges Hafenfest mit Graffiti, Extrem-Sport und Live-Musik ins Leben gerufen. Mural Harbor: Mit Mural Harbor entstand in den folgenden Jahren Europas größte Graffiti- und Muralismo-Galerie. Linz-09-Flop: Vom Pech verfolgt war hingegen das Linz09-Projekt "Linzer Auge", eine sich drehende Aussichtsplattform in der Donau. Hochwasser und eine technische Pannenserie sorgten dafür, dass sich die als "neues Wahrzeichen der Stadt" angepriesene Installation nie drehte.

-> Nach Untergang: Was wurde aus dem Linzer Auge?

