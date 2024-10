Die Poxrucker Sisters und die OÖNachrichten suchen begabte Künstlerinnen

Stars wie Avec und Ina Regen, Influencerin Sandra Hesch und Newcomerin SODL haben die Poxrucker Sisters am 8. März 2025 zum #weare-Konzert anlässlich des Weltfrauentages in das Linzer Brucknerhaus geladen. Aber für eine Künstlerin oder eine Frauenband haben sie im Programm noch Platz.

Nun wollen die Poxrucker Sisters neuen Talenten eine Chance geben und starten die Aktion „#weare: Newcomerin gesucht“. Gemeinsam mit den OÖNachrichten sucht das sympathische Trio aus dem Mühlviertel Solistinnen oder Frauenbands, die an diesem Abend an der Seite der arrivierten Künstlerinnen auftreten wollen. Bewerbungen per Video sind ab sofort bis 6. Jänner 2025 möglich (mehr im Kasten nebenan). „Newcomerin sein heißt, sich mit den eigenen Ideen, der eigenen Musik an die Öffentlichkeit trauen. Das ist der Zauber des Anfangs“, sagen sie. Alter oder Beruf seien egal: „Musik lebt von der Inspiration des Lebens und der Vielfalt.“ Die Künstlerinnen erwarte an dem Abend ein wunderbares Publikum und viel Wohlwollen: „Also: Nur Mut und mitmachen!“

Alle Infos zur Bewerbung

Wir suchen Musikerinnen, die am 8. März um 19.30 Uhr beim #weare-Konzert im Brucknerhaus an der Seite von Avec, Ina Regen, den Poxrucker Sisters, Sandra Hesch und der Musikerin „SODL“ auftreten wollen. Melden können sich Solistinnen und Frauenbands, Alter und Genre sind egal. Bedingungen sind ein Bezug zu Oberösterreich (als Geburts-, Wohn- oder Wirkungsort) und die Präsentation eigener Musik.

und den Downloadlink des Videos an senden. Einsendeschluss ist der 6. Jänner 2025 .

. Nach dem Vorentscheid einer Expertenjury wird es im Jänner ein Online-Voting auf nachrichten.at unter den besten Einreichungen geben.

