Der Hass ist auch nur die Kehrseite der Liebe

Das Philosophicum Lech tagt noch bis Sonntag zum Thema "Der Hass. Anatomie eines elementaren Gefühls".

Hasspostings in sozialen Medien, Hate Speech und Hassprediger – Hass ist heute allgegenwärtig. "In der Ablehnung von Hass und Hetze sind sich alle einig. Aber selten wird gefragt, was Hass eigentlich für ein Gefühl ist, aus welchen Quellen es sich speist, was das Aggressive, Verletzende und Verstörende am Hass ausmacht, aber auch, was das Befriedigende, vielleicht sogar Lustvolle am Hass sein kann", schreibt Konrad Paul Liessmann als wissenschaftlicher Leiter des Philosophicums in seinem Editorial.

Zu oft werde vergessen, dass Hass die Kehrseite der Liebe sei. Eine rasche Verurteilung verkenne, dass es sich beim Hass um ein elementares Gefühl handle, das in seiner Destruktivität auch produktive Energien freizusetzen wisse. Nähre Informationen: www.philosophicum.com