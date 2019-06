Die Debatte schaukelte sich ab 25. April auf: In der Ausgabe dieses Donnerstags veröffentlichte die US-amerikanische Tageszeitung "New York Times" eine Karikatur, auf der Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu als Hund dargestellt wird, der einen blinden US-Präsidenten Donald Trump führt. Netanjahu hat einen großen Davidstern um den Hals, Trump trägt eine Kippa – die vornehmlich in Ausübung ihrer Religion gebräuchliche Kopfbedeckung männlicher Juden.