Kinos in OÖ: Die Leinwände bleiben ab Montag schwarz

Geschlossen haben sie oft nur am 24. Dezember, auch wenn es sich um kleinere Häuser handelt, kann man ihre Schließtage pro Jahr meistens an einer Hand abzählen. Ab Montag werden wohl aller Voraussicht nach alle 26 Kinos im Land vorläufig zu sein. Eine immense Zäsur für Oberösterreichs Besuchermarkt, den drittgrößten neben Wien und NÖ, der pro Jahr im Schnitt 2,5 Mio. Kinobesuche verzeichnet.

Der Überblick

Das Cineplexx in Linz ist bereits geschlossen. Das betrifft auch alle weiteren 28 Kinos der Kette in Österreich, somit auch jenes in Amstetten. Die Maßnahme gilt "bis auf Weiteres". "Mit der umgehenden, bereits mit morgen erfolgenden Umsetzung dieser Vorgaben nehmen wir unsere soziale Verantwortung wahr - denn die Sicherheit und das Wohlbefinden unserer Besucherinnen und Besucher und natürlich unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat für uns oberste Priorität", heißt es in einer Aussendung.

Das Kino Freistadt pausiert ebenso bereits, so das Miniplex Seewalchen, das Stadtkino Grein, das Dieselkino in Braunau sowie das Kino Lambach.

Hier wird am Wochenende noch gespielt

"Auf Grund der aktuellen Entwicklungen bleiben alle Star-Movie-Kinos ab Sonntag vorläufig geschlossen", heißt es auf der Facebook-Seite der Star-Movie-Kinos. "Die Gesundheit von allen Gästen und Mitarbeitern hat für uns oberste Priorität."

"Bua's Filmszene" in Ottensheim weist online ab morgen kein Programm mehr auf.

www.buas-filmszene.at

"Unsere Kinos werden ab Montag bis auf weiteres geschlossen bleiben", vermeldet das Megaplex in der Plus City Pasching auf Facebook. "Wir hoffen von ganzem Herzen, dass wir – auch mit Hilfe von derart einschneidenden Maßnahmen und der Unterstützung jedes einzelnen – gemeinsam die Situation in den Griff bekommen und euch hoffentlich bald schon wieder beste Unterhaltung, Spaß und auch Ablenkung bieten können. Wir versorgen euch natürlich weiterhin auf unseren Kanälen mit allen Infos zur Lage und zu den kommenden Filmen – „stay tuned“!!

Wolfgang Steininger, Inhaber der Linzer Programmkinos City und Moviemento,

will den Spielbetrieb in diesen Häusern ab Montag vorläufig einstellen.

Im Medienkulturhaus Wels schließt das Programmkino ebenfalls ab Montag.

Weiters ab Montag einmal zu: Kinotreff Leone (Bad Leonfelden),Cinematograph Linz, Kino Kirchdorf

Das Adlerkino in Haslach hat seine Vorstellungen bereits unter der Woche abgesagt.

Hans-Joachim Derra von den Lichtspielen Lenzing zeigt, wie er den OÖN sagte, noch am Wochenende Programm, ab Montag entscheidet er und richtet sich nach der aktuellen Entwicklung.

Ebenso noch in Betrieb laut Website ist das City Kino Steyr. Das Kino Ebensee hat ebenso noch nichts zur Lage online bekannt gegeben, momentan wird "Intrige" von Roman Polanski gezeigt. www.kino-steyr.at, www.kino-ebensee.at

Die OÖN empfehlen allen, die ins Kino gehen wollen, vor dem Besuch den aktuellen Stand telefonisch oder auf der Website des jeweiligen Kinos zu checken.