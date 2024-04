"Blick ins Kastl": Ein Tatort á la "Das Schweigen der Lämmer!"

Das haben schon viele versucht und sind damit untergegangen, weil das Original unerreichbar bleibt. Diesmal gelingt der Spagat, weil Drehbuchautor und Regisseur Christoph Stark eine plausible, eigenständige Geschichte erzählt. Mit Gewaltvideos, die andeuten, wozu Perverse auch im richtigen Leben fähig sind. Sie quälen, vergewaltigen und töten, filmen dabei und geilen sich an den Likes auf, die die Bewegtbilder bei den Internet-Voyeuren generieren.

Lange führt der Plot in die Irre. Die Verdachtslage ist undurchsichtig, ehe klar wird, dass es ein irres Paar ist, das in Wien (mit Kurzauftritt von Harald Krassnitzer als Moritz Eisner) und nun in München mordet. Ab diesem Zeitpunkt ist der TV-Zuschauer Passagier in Echtzeit, während die Polizei immer wieder einen Schritt hinterher im Dunkeln tappt. Spannender geht es nicht.

Bei der Jagd nach den Tätern überlebt der Mastermind, der ständig erniedrigte Adjutant bleibt auf der Strecke. Starke Schauspieler und großes (Patschen-)Kino, bei dem auch humoristische Kleinode (Polizeihund, Nachbarn eines Opfers) Platz haben.

Autor Helmut Atteneder Redakteur Kultur Helmut Atteneder

