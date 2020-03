Berührende Töne des Zusammenhalts: Musik aus den Fenstern Oberösterreichs

Es war eine überwältigende Atmosphäre, die sich gestern um 18 Uhr in vielen Gemeinden Oberösterreichs aufbaute. Hunderte Profi- und Hobbymusiker öffneten ihre Fenster und formierten sich zu einem Orchester des Zusammenhalts. In diesen Tagen, in denen es oberstes Ziel ist, zuhause zu bleiben und das Coronavirus nicht zu verbreiten, wirkte die verbindende Kraft der Musik wie ein herzliches Lebenszeichen der Hoffnung.

Vom "Fensterbankerlkonzert" von Andie Gabauer, der "Ode an die Freude" von Sopranistin Ilia Staple auf ihrer Terrasse, Günther Lainers Nasenflöten-Ständchen, dem Keyboard-Solo von Parov Stelars Schlagzeuger Hans-Jürgen Bart bis zum Bläser-Trio des Musikvereins Lacken und der Aufmunterung von Zither-Tausendsassa Wilfried Scharf – sie alle impften ihre Nachbarschaft in Zeiten der Isolation gegen die Einsamkeit. Wie schön, wenn wir musikalisch voneinander hören. (pg)

> Melodien gegen Corona: So musizierten die Oberösterreicher

Auch sie musizierten:

Peter Gillmayr, Geiger und Chef des Bad Schallerbacher Kultursommers Bild: privat

Die Schwestern Cosima (l.) und Magdalena spielten ein Barockstück für die Linzer Landstraße. Bild: Alexander Schwarzl

Singend in der Natur: Karl Geroldinger, Chef des OÖ. Landesmusikschulwerks Bild: privat

Kabarettist Günther Lainer mit Nasenflöte Bild: privat

Parov-Drummer Hans-Jürgen Bart am Keyboard Bild: privat

Der Blonde Engel auf seinem Balkon Bild: privat

Brucknerhaus-Chef Dietmar Kerschbaum mit seinen beiden Kindern Bild: privat

Bruckner-Orchester-Bratschist Thomas Koslowsky vor seinem Küchenfenster Bild: privat

Musikverein Lacken: Anton Höller, Gerald Mörzinger, Karl Bayer (v.l.) Bild: privat

