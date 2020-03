Melodien gegen Corona: So musizierten die Oberösterreicher

Begonnen haben die Italiener, in deren Heimat sich das Coronavirus besonders heftig auswirkt: Hauskonzerte, Musizieren am Fenster und auf dem Balkon, als Zeichen des Zusammenhalts und gegen Einsamkeit in der häuslichen Quarantäne.

In Oberösterreich griffen viele Landsleute die Idee der Italiener auf und starteten am Sonntag um 18 Uhr ebenfalls Hauskonzerte der besonderen Art.

Sie haben sich an der Aktion beteiligt oder ein spontanes Konzert beobachtet? Schicken Sie uns ein Videos oder Bilder an online@nachrichten.at. Wir veröffentlichen die besten Clips auf nachrichten.at

Zahlreiche Landsleute haben den OÖNachrichten Videomaterial ihrer Auftritte geschickt. Die OÖN sagen DANKE an alle, die ganz Oberösterreich an diesen schönen Momenten teilhaben lassen. Hier zeigen wir eine Auswahl.

In Alt-Urfahr am nördlichen Donauufer in Linz musizierten Bewohner des Hauses Rosenstraße 7 auf ihren Balkonen.

(Video: Larissa Hochgatterer)

Gewaltig! Opernsängerin Elisabeth Breuer-Rechberger schmetterte eine Ode an die Freude von ihrem Balkon in Linz:

Das renommierte Ensemble Castor mit Petra Samhaber-Eckhardt beteiligte sich ebenfalls an dem Aufruf und musizierte in Linz:

Freude, quer über den Hof: Norbert Trawöger, künstlerischer Direktor des Bruckner Orchesters Linz, spielte mit der Querflöte ...

... und erhielt eine stimmgewaltige Antwort von Tenor Csaba Grünfelder:

"We rise up": Manuela Gebetsroither sang aus ihrer Wohnung in Linz – wunderschön!

Schwungvoll! Die Kinder von Barbara Pölzleithner (3, 4 und 8) gingen mit viel Elan ans Werk:

Üblicherweise verbringt Christian Enzenhofer die Sonntagabende im Musiktheater, wo er regelmäßig mit dem Bruckner Orchester Linz auftritt. Derzeit liegt der Konzertbetrieb wegen des Coronavirus auf Eis und so tauscht der Schlagwerker die Trommel gegen ein Klavier und stimmt bei geöffneter Balkontür die Europahymne an.

Nachbarn in Haag am Hausruck spielten gemeinsam die Landeshymne

Lydia Zachbauer schickte solidarische Töne aus St. Florian:

Katrin Sperneder schickte uns dieses Video: Mutter und Tochter spielen vom Balkon aus die Ennstaler Polka

Angelika Großruck aus Lembach griff zur Querflöte:

Benedikt und Emilia aus Götzendorf spielten vom Balkon aus:

Auch die Familie Pfandl beteiligte sich an der Aktion:

Der achtjährige Matthias machte ebenfalls mit:

Melanie Drack mit "I'm from Austria" auf ihrer Terrasse im Almtal:

Marlene und Jakob musizierten auf der Terrasse:

Markus griff zur Ziehharmonika:

Georg Triebert spielte in den Sonnenuntergang

Die Idee für die Balkonkonzerte brachte eine italienische Straßenband auf. Die "FanfaRoma" schrieb auf ihrer Facebookseite: "Öffnen wir die Fenster, zeigen wir uns auf unseren Balkonen, und stimmen alle zusammen ein, auch wenn wir weit voneinander entfernt sind."

Am Samstag, 12 Uhr, gab es in Italien viel Beifall. Minutenlang. Auch dazu hatte man sich verabredet. Um gemeinsam aus Fenstern und von Balkonen den Ärzten und Pflegern im Land zu danken.

Andie Gabauer hat sich vorab auf das private Großkonzert eingestimmt - Hören Sie selbst:

Auf der Terrasse in Linz: Ilia Staple, Linzer Sopranistin des Münchner Gärtnerplatz-Theaters, übt am Klavier mit ihrem Mann, dem Kontrabassisten Alvin Staple, die Ode in d—Dur