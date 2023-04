Amadeus Awards: "Halo" von LUM!X ist Song des Jahres

"Halo" (Heiligenschein) mit Sängerin Pia Maria setzte sich bei Jury, Publikum sowie bei den verkauften Songs gegen so harte Konkurrenz wie "Die Sunn und di" (Pizzera & Jaus) und "Von dir ein Tattoo" (Josh) durch.

Vor der Verleihung sagte LUM!X den OÖNachrichten noch: "Schon ein Wahnsinn, dass der Bua aus Rohrbach jetzt diesen Preis bekommt." Sein Dank gilt seinen Eltern, "die mir den Rücken freigehalten haben. Sie haben immer gesagt, lassen wir ihn einmal machen, egal, ob das was wird oder nicht." Für den Komponisten und DJ, der auch die Kategorie Electronic/Dance mit Halo gewonnen hat, ist diese Auszeichnung auch Balsam auf die am 10. Mai 2022 erlittenen Musikerwunden. Damals belegten LUM!X und Pia Maria beim Halbfinale des Eurovision Song Contests den drittletzten Platz.

Ein paar Tage Rohrbach

Die nächsten Tage verbringt Luca Michlmayr in seiner Heimatgemeinde, ehe er in Holland, Spanien und Frankreich als DJ auftritt. Am 12. Mai präsentiert Michlmayr, dessen Werke bereits rund zwei Milliarden Mal gestreamt worden sind, einen neuen Song, den er in seinem Studio in Mailand komponiert hat.

Poxrucker Sisters: Songwriterinnen des Jahres Bild: Zoe Goldstein

Großen Jubel gab es auch bei den Poxrucker Sisters, die gemeinsam mit Katharina Strasser im Volkstheater den Song "Na" zum Besten gaben. Das Trio aus dem Mühlviertel gewann die Kategorie "Songwriter des Jahres" für ihren zeitgeistig-sozialkritischen Song "Sie". Vor dem Erfolg hatte sich Stefanie Poxrucker noch zurückhaltend gegeben: "Unsere Taktik ist, nicht mit zu hohen Erwartungen zu kommen und sich dann umso mehr zu freuen, wenn es klappt." Eine Taktik, die voll aufgegangen ist.

Leer ausgegangen sind hingegen die weiteren in den vier Hauptkategorien nominierten oberösterreichischen Bands. Bilderbuch (Kategorie Album des Jahres mit "Gelb ist das Feld") und Folkshilfe (Live-Act des Jahres). Beide Kategorien gingen an Wanda (Album "Wanda").

Der ebenso bescheidene wie geniale Jazzmusiker Karl Ratzer erhielt den Amadeus für sein Lebenswerk.

Die Ergebnisse im Überblick

Song des Jahres: "Halo" von LUM!X feat. Pia Maria

"Halo" von LUM!X feat. Pia Maria Album des Jahres: "Wanda" von Wanda

"Wanda" von Wanda Live Act des Jahres: Wanda

Wanda Songwriter des Jahres: "Sie" von Poxrucker Sisters; Text & Komposition: Magdalena, Christina und Stefanie Poxrucker

"Sie" von Poxrucker Sisters; Text & Komposition: Magdalena, Christina und Stefanie Poxrucker FM4-Award: Oskar Haag

Oskar Haag Pop/Rock: Josh.

Josh. Alternative: Voodoo Jürgens

Voodoo Jürgens Jazz/wolrd/Blues: Shake Stew

Shake Stew Schlager/Volksmusik: Melissa Naschenweng

Melissa Naschenweng Hip-Hop/Urban: RAF Camora & Bonez MC

RAF Camora & Bonez MC Hard & Heavy: Belphegor

Belphegor Electronic/Dance: LUM!X feat. Pia Maria

LUM!X feat. Pia Maria Tonstudiopreis Best Sound: "Irgendwas mit Dreißig" - Lemo

"Irgendwas mit Dreißig" - Lemo Lebenswerkpreis: Karl Ratzer

