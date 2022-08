87.000 Besucher sahen "Nabucco" im Steinbruch

87.000 Besucher haben die Oper "Nabucco" im Steinbruch St. Margarethen im Burgenland gesehen. Das entspricht einer Auslastung von 92 Prozent bei 20 gespielten Vorstellungen. Die Veranstalter sprachen in einer Aussendung von einem "großen Erfolg". In der Neuadaption von Regisseur Francisco Negrin stand der 180 Jahre alte Verdi-Stoff bereits zum vierten Mal auf dem St. Margarethener Spielplan. "Mit dieser Neuinterpretation von ,Nabucco‘ gelang es uns, an den Erfolg der Vorjahre anzuknüpfen, ja sogar zu übertreffen. Der große Zuspruch des Publikums bestätigt unser Konzept in der einmaligen Kulisse der Oper im Steinbruch", sagte der Künstlerische Direktor Daniel Serafin.

2023 wird im Steinbruch George Bizets "Carmen" gezeigt. Die Kartenverkäufe fürs kommende Jahr sind bereits gestartet. Premiere der "Carmen" ist am 12. Juli 2023.