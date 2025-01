25. Amadeus Awards: Das sind die Nominierten in allen Kategorien

Bibiza am Lido Sounds in Linz

An der Spitze des heute veröffentlichten Nominiertenfelds steht der Wiener Musiker Bibiza mit vier Gewinnchancen, darunter für das Album des Jahres ("Bis einer weint"). Auf jeweils drei Nennungen brachten es Rian, Wanda und Folkshilfe.

Verliehen werden die Preise am 7. März in der Wiener Marx Halle, ORF 1 sendet die Show ab 21.30 Uhr.Wien. Bibiza, der sich bereits im Vorjahr über zwei Amadeus-Trophäen freuen durfte, kann neben dem Albumpreis auch auf jene für den besten Live-Act, den besten Sound sowie in der Kategorie Pop/Rock hoffen.

In der Sparte Album konkurriert er mit der Combo Aut of Orda ("Das Empörium schlägt zurück"), den Dauerbrennern Wanda ("Ende nie"), Nockis ("Gefühlsecht") sowie Amadeus-Rekordhalterin Christina Stürmer ("MTV Unplugged in Wien"). Den Song des Jahres machen sich wiederum Granada ("Feiawerk"), Ness ("Immer da"), Folkshilfe feat. Paul Pizzera ("Owa vom Gas"), Rian ("Verwandtschaftstreffen") sowie Pizzera & Jaus ("Zirkusprinz") aus.

Fans, Jury und Verkäufe bestimmen Sieger

Für nicht weniger als 13 Acts bedeutet die diesjährige Nominierung das Amadeus-Debüt. Neben dem Singer-Songwriter Rian trifft das etwa auch auf Starmania-Gewinnerin Anna Buchegger zu, die im Herbst ihr erstes Album "Windschatten" veröffentlicht hat und bei Songwriting sowie Best Sound mit dabei ist. Aber auch die Indie-Band Endless Wellness sowie Musikerin Sofie Royer sonnen sich erstmals im Amadeus-Nominierungslicht, und das gleich doppelt.

Insgesamt wurden heuer 47 Künstlerinnen und Künstler bzw. Bands nominiert, die sich in sechs allgemeinen Sparten sowie sieben Genrekategorien matchen. Wer schlussendlich die Nase vorne hat, entscheiden einerseits die Fans, die ab heute Mittag zum Online-Voting geladen sind, aber auch eine Jurywertung sowie die Verkaufszahlen. Abgestimmt werden kann bis 16. Jänner. Vom Veranstalter IFPI (Verband der österreichischen Musikwirtschaft) wird zusätzlich der Lebenswerkpreis bestimmt. Für IFPI-Präsident Franz Pleterski zeige die Nominiertenschar erneut "die enorme Vielfalt, Qualität und Kreativität der österreichischen Musikszene".

