Zu Besuch bei den Bundesrichtern

Praxis-Eindrücke am Bundesfinanzgericht in Linz

Leiter Johann Fischerlehner führte seine Gäste in seine Tätigkeit ein, anschließend hörten die Studenten eine Verhandlung an. "Ich denke, es ist für die Studierenden eine wertvolle Erfahrung, einen Blick in die Gerichtspraxis zu werfen", sagt Fischerlehner, der die Exkursion organisiert hat.

