Studieren via Multimedia jetzt in ganz Österreich

Schon bisher ist es möglich, in acht Bundesländern Prüfungen abzulegen. Mit 1. März 2024 wird ein weiterer Prüfungsstandort in Lannach in der Steiermark eröffnet, womit das Multimediastudium in allen neun Bundesländern in Österreich präsent ist. Rund 700 Studenten inskribieren pro Jahr für das JKU-Studium. Alle schriftlichen Klausuren und Fachprüfungen können kostenfrei sowie zeit-, inhalts- und korrekturgleich an Standorten in ganz Österreich abgelegt werden.

Laut Andreas Riedler, Vorstand des Instituts für Multimediale Linzer Rechtsstudien, entwickle sich der Studiengang ständig weiter: "2022 haben wir ein neues Mentoring-System in den Studienbetrieb implementiert. Ich freue mich sehr über den zusätzlichen Prüfungsstandort in Lannach in der Steiermark, der neuerlich die Vorreiterrolle des Multimedia-Diplomstudiums der Rechtswissenschaften belegt."

Dass der Studiengang nun seit mehr als 20 Jahren existiert, freut auch den JKU-Rektor Stefan Koch: "Der Trend zum örtlich flexiblen Studieren wurde von den Verantwortlichen frühzeitig erkannt." In den vergangenen beiden Semestern seien laut Koch in ganz Österreich mehr als 13.000 Prüfungen an den verschiedenen Standorten abgelegt worden.

