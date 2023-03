Freude an der Mathematik

Mathematik macht Freude, so lautet das Motto einer Initiative der JKU und des Professors an der Universität Wien Michael Eichmair. Sie richtet sich allerdings nicht an Studierende, sondern an Schüler. In Mathe-Treffs – sie finden mittwochnachmittags von 14.30 bis 16 Uhr an der JKU statt – und bei den "Aufgaben des Monats" bekommen Schüler die Möglichkeit, sich außerhalb des Unterrichts mit Mathematik zu beschäftigen.

Ziel ist es, die Freude am Umgang mit mathematischen Fragestellungen zu fördern. Einmal im Jahr können Schüler am internationalen Teamwettbewerb Náboj teilnehmen. Zusätzlich werden mehrmals im Jahr Mathe-Nights veranstaltet, bei denen Kinder eine Rätselrallye über den Campus der Johannes-Kepler-Universität erwartet. Die nächste Mathe-Night findet am Mittwoch, 12. April, von 18 bis 20 Uhr statt. Erstmalig wird sie für Schüler der dritten Klasse Unterstufe angeboten. Anmeldungen nimmt die JKU online entgegen, Anmeldeschluss ist der 7. April.

