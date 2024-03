9. JKU MedTalk: Interdisziplinäre Forschung in der Medizintechnik

Bereits zum neunten Mal treffen sich Experten verschiedener Fachgebiete zur medizinischen Diskussionsrunde an der Johannes Kepler Universität (JKU) Linz. Künstliche Intelligenz, Klimawandel sowie die digitale Transformation schaffen neue Herausforderungen und brauchen neue Lösungsansätze – besonders in der Medizin. Im Zentrum des MedTalks am kommenden Mittwoch steht daher die interdisziplinäre Zusammenarbeit in der Forschung in den Bereichen der Medizin und Medizintechnik.

Am Podium diskutieren Alois Ferscha, Institut für Pervasive Computing, Patricia Stark, Institute for Transformative Change, Pharmakologin Susanna Zierler und Dermatologe und Venerologe Wolfram Hötzenecker. Die Moderation übernimmt Christine Haiden, Präsidentin des oberösterreichischen Presseclubs. Mit der Gesprächsreihe will die JKU sechsmal pro Jahr eine Plattform für den Austausch zwischen Medizinern und Experten bieten. Seit heuer sind die Diskussionen öffentlich zugänglich. Um Anmeldung über die Homepage wird gebeten.

Der MedTalk wird auch dieses Mal aufgezeichnet und ist anschließend auf dem YouTube-Kanal der JKU unter www.youtube.com nachzusehen.

Der 9. MedTalk findet am 3. April um 15:30 Uhr im JKU MedLoft statt. Eine Anmeldung ist über die Homepage möglich: www.jku.at

