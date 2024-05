Ein Monat der Vielfalt auf dem Campus der JKU

Anlässlich des zehnten Jubiläums der Charta der Vielfalt rief die Europäische Union im Mai 2020 den Monat der Vielfalt ins Leben. Heuer liegt der Fokus dabei auf "Verbindungen aufbauen".

Organisationen in ganz Europa sind eingeladen, Vielfalt zu fördern und entsprechend zu handeln. Und diese Einladung geht dann natürlich auch an die JKU: "Wir wollen Wertschätzung leben, egal welcher Geschlechtsidentität", so die Kepler-Uni. "Menschen mit und ohne Behinderung, Menschen aus Österreich und anderen Teilen der Welt. Wir alle bilden gemeinsam die JKU, mit individuell unterschiedlichen Stärken und Schwächen. Egal ob als Studierende, Lehrende oder in der Verwaltung: Gemeinsam wollen wir die bestmögliche Universität für alle."

Beim Monat der Vielfalt geht es der JKU um "Bewusstseinsbildung als Antidiskriminierungsstrategie". Darüber hinaus sollen Menschen auf allen Hochschulebenen für das Thema Gleichstellung sensibilisiert werden. In einer Aussendung heißt es dazu, dass "die JKU jedes Jahr den Monat der Vielfalt begehen möchte und damit eine langfristige Möglichkeit zur Reflexion und Initiative im eigenen Handlungsfeld bieten". In der Halle B des Keplergebäudes gibt es dazu etwa eine Ausstellung, organisiert vom Referat für Gender und Diversity Management.

Zudem werden Campusführungen zum Thema "Frauen in der Forschung" stattfinden. Dabei werden unter anderem die Geschichten von Frauen an der JKU erzählt sowie weibliche Forscherinnen vor den Vorhang geholt. Anmeldungen sind unter gd@jku.at möglich.

