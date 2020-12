"Wenn du nicht mehr kannst, darfst du gehen"

Es ist ein Ritual. Jeden Abend, wenn Tanja Hahn ihre Tochter Lea Sophie ins Bett bringt, verabschiedet sie sich von ihr - denn es könnte das letzte Mal sein, dass sie ihr Kind lebendig sieht. "Ich gebe ihr einen Kuss auf die Wange und sage ihr, dass ich mich freu, wenn wir uns morgen wiedersehen", erzählt die Steyrerin.

Ihr Kind erkrankte bereits in den ersten Lebenswochen an einer lebensgefährlichen Hirnhautentzündung. Streptokokken-Bakterien verteilten sich über das Blut im ganzen Körper und zerfraßen Leas Gehirn, obwohl ihre Mutter alle Tests machen ließ. Die Ärzte erklärten Tanjas Baby für hirntot und gaben ihr noch höchstens vier Wochen zu leben.

Heute ist Lea zehn Jahre alt, 110 Zentimeter groß und mehrfach schwer beeinträchtigt. Sie kann weder sitzen noch krabbeln, weder essen, sprechen noch sehen. Dafür kann Lea sehr gut Stimmen unterscheiden und hören, besser als ihre "kleine" Schwester Emilie (7), und sich mit Lauten mitteilen. "Wenn ich Lea ins Bett lege, sie aber noch kuscheln will, dann macht sie immer ein bestimmtes Geräusch", sagt Papa Gerhard Herndl.

Zurück ins Leben gekämpft

Seine Tochter hat trotz Magensonde, Stuhleinlauf und Beatmungsgerät nicht ihren Humor verloren. Wenn Lea keine Lust auf Physiotherapie hat, stellt sie sich schlafend. Ist die Therapeutin dann weg, macht sie wieder ihre Augen auf.

Emilie kümmert sich liebevoll um Lea Bild: Volker Weihbold

"Hast es wieder geschafft", sagt ihre Mama dann. Lea lacht schrill auf und strahlt bis über beide Ohren. "Sie ist ein Sonnenschein und zeigt uns jeden Tag, wie wertvoll das Leben ist. Wir sind eine fröhliche Familie und möchten anderen Menschen Mut machen, dass das Leben mit Behinderung nicht vorbei ist, sondern auch schön sein kann", sagt die 46-jährige Mutter.

Doch es gibt auch schwere Zeiten. Ihren Tiefpunkt erlebte die Familie vor zwei Jahren, als Lea starke Hirnblutungen entwickelte, die nicht gestillt werden konnten. Fünf lange Monate pendelte die Familie zwischen Intensiv- und Normalstation. "In dieser Zeit konnten wir als Eltern nur hilflos daneben stehen und hoffen. Lea hat sich zurück ins Leben gekämpft, für sich und auch für uns. Aber wenn eines Tages ihr kleines Herz zu schlagen aufhört, dann darf das auch sein. Wir sagen ihr das auch: ‘Wenn du nicht mehr kannst, darfst du gehen’", erzählt Tanja mit Tränen in den Augen.

Nach Leas erneutem Überlebenskampf hat die Steyrerin ihren Job als Verkäuferin aufgegeben, um die Zeit, die ihr noch mit ihrer zehnjährigen Tochter bleibt, mit schönen Momenten zu füllen und ihren Mann bei der aufwändigen 24-Stunden-Pflege zu unterstützen. Er hat bereits kurz nach Leas Geburt seine Sicherheitsfirma stillgelegt, die zwölf Mitarbeiter und bis zu 80 Aushilfen beschäftigte. Jetzt arbeitet Gerhard neben der Pflege seines Kindes als Haustechniker.

Doch trotz ihres schweren Schicksals trifft die Familie nicht immer auf Verständnis. "Alleine hier in Steyr leben viele schwerst beeinträchtigte Kinder, die man einfach nicht sieht, weil sich betroffene Familien vor den Blicken der anderen fürchten. Aber ich finde wir müssen rausgehen und zeigen, dass es uns gibt", sagt die 46-Jährige.

Hans Eidenhammer (r.) bei der Pkw-Übergabe in Burgkirchen Bild: Manfred Fesl

"Riesengroße Erleichterung"

Im bescheidenen Auto der vierköpfigen Familie - ein Zweitürer - konnte Lea bisher nicht transportiert werden. Aus diesem Grund stellte das OÖN-Christkindl den Kontakt zu Hans Eidenhammer her. Der pensionierte Kfz-Mechaniker aus Burgkirchen im Bezirk Braunau hat bereits knapp 60 Autos an Familien mit schweren Schicksalsschlägen verschenkt. An Familie Hahn-Herndl übergab er einen behindertengerechten Kombi, in dem auch Leas Rollstuhl und Reha-Buggy reinpassen. "Der Wagen ist eine riesengroße Erleichterung für die ganze Familie", sagen Tanja und Gerhard. Sie können ihr Glück noch gar nicht richtig fassen.

Einen TV-Bericht über den Innviertler Hans Eidenhammer und die vom OÖN-Christkindl eingefädelte Übergabe des behindertengerechten Pkws an Familie Hahn-Herndl aus Steyr sehen Sie heute, Montag, um 21.10 Uhr in "Thema" auf ORF2.

