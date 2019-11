Wer Onlinehandel sagt, meint zumeist Amazon oder Alibaba. Die Internetkonzerne aus den USA bzw. China dominieren das Geschäft im Internet. Dabei gibt es in Oberösterreich mittlerweile knapp tausend Onlineshops, und es werden kontinuierlich mehr. Am Donnerstagabend lud die Sparte Versand- und Internethandel der Wirtschaftskammer (WK) Oberösterreich in die Stahlwelt, um etablierte, neue und besonders innovative Geschäftsmodelle zu prämieren.