Corona setzte Hypo OÖ und Pierer zu

Mit der Pierer Mobility AG und der Hypo Oberösterreich haben gestern, Montag, zwei heimische Traditionsbetriebe ihre Halbjahreszahlen vorgelegt. Beide Unternehmen melden von Jänner bis Juni Verluste:

Bei Pierer Mobility (Vorstandschef: Stefan Pierer) belief sich das Ergebnis nach Steuern auf minus 9,6 Millionen Euro. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres waren es noch 29,3 Millionen Euro Gewinn gewesen. Das operative Ergebnis ist von 46,6 Millionen auf 1,7 Millionen Euro eingebrochen. Der Umsatz ging von 754,9 auf 600 Millionen Euro zurück.

124.682 Motorräder und E-Bikes wurden verkauft (2019: 135.711). Aufgrund von Störungen der Lieferketten in Norditalien und Spanien musste die Produktion in Mattighofen im März für zwei Monate gestoppt werden.

Zwei Monate Stillstand

Rund 3000 Mitarbeiter wurden in Kurzarbeit geschickt. Erst Mitte Mai wurde der Fahrzeugzusammenbau wieder aufgenommen, die Kurzarbeit endete Ende Mai. Die Hypo Oberösterreich (Vorstandschef: Klaus Kumpfmüller) verzeichnet ein Ergebnis vor Steuern in Höhe von minus vier Millionen Euro, wie in einer Aussendung mitgeteilt wurde. 2019 waren es plus 12,5 Millionen Euro gewesen. Als Gründe wurden die Covid-19-bedingten Marktturbulenzen mit dem Einbruch des weltweiten und nationalen Wirtschaftswachstums sowie der weitere Rückgang des Zinsniveaus genannt. Dem gegegenüber stünden eine Steigerung des Zinsergebnisses um 14,6 Prozent, stabile Provisionserträge und ein Rekordvolumen bei den privaten Wohnbaufinanzierungen.

Gerechnet wird mit einem positiven Jahresergebnis, allerdings unter dem Vorjahresniveau.

