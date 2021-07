Wie Plastikmüll neues Leben eingehaucht wird

Es ist ein ambitioniertes Ziel, das sich die Projektpartner gesetzt haben: Sie wollen Material, das bei der Produktion und Verarbeitung von Kunststoffen anfällt und im üblicherweise deponiert oder verbrannt wird, nicht nur wiederverwenden, sondern daraus neue Produkte entwickeln und erstellen.

"Bildlich gesprochen steht dahinter die Vision, den Inhalt des Gelben Sacks zu 100 Prozent nutzbar zu machen“, sagte Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner heute, Montag, bei einem Pressgespräch am LIT Open Innovation Center der JKU in Linz.

Die Universität ist wie 14 heimische Unternehmen (etwa Energie AG, Erema oder Greiner) und neun außeruniversitäre Forschungseinrichtungen an den Projekten beteiligt. Das Land Oberösterreich investiert 4,52 Millionen Euro in die sechs Projekte. Schon in zwei Jahren sollen erste Ergebnisse vorliegen.

Bei jedem Projekt ist zumindest ein Unternehmen und eine Forschungseinrichtung dabei. Das Spektrum reicht von Mehrschichtfolien und Schaumstoffabällen über Textil-Mischfasern und Folienabfälle bis zur Wiederverwertung von Reststoffen aus der Edelpilz-Produktion. Das größte Potenzial attestieren Achleitner und Henrietta Egerth, Geschäftsführerin der Forschungsförderungsgesellschaft FFG, dem Projekt „Gpoil“. Dabei wollen Greiner Packaging, Energie AG Umwelt Service, Next Generation Elements und die Fachhochschule OÖ - Campus Wels aus Lebensmittelverpackungen zur Gänze Recyclingmaterialien herstellen. Derzeit liege die Quote der Wiederverwertung bei zehn Prozent.

Geht es nach den Beteiligten, soll sich die Kunststoffforschung aber nicht nur auf diese Projekte beschränken. Bis 2030 soll Oberösterreich zu einer „Modellregion für nachhaltige Kunststofflösungen“ werden. Zu der Branche zählen in Oberösterreich 220 Unternehmen mit mehr als 38.000 Beschäftigten.