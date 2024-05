Neuer Gewerbepark für Ennshafen

Dort, wo die Donau in die Enns fließt, entsteht auf einem rund 65.000 Quadratmeter großen Grundstück im Gewerbegebiet Ennshafen bei Linz ein neuer Gewerbe-, Industrie- und Logistikpark. Die Bruttogeschoßfläche soll sich auf 40.000 Quadratmeter belaufen. Variabel aufteilbare Mieteinheiten ab 2550 Quadratmetern sind geplant. Vor allem Unternehmen aus den Bereichen Metall- und Stahlverarbeitung, Lebensmittel, Fahrzeugbau, Chemie und Transport sollen von den Flächen und der Nähe zu Linz profitieren.

Am Dienstag erfolgte im Beisein von Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner und dem Ennser Bürgermeister Christian Deleja-Hotko der Spatenstich für das Projekt.

Spatenstich für den Panattoni Park Ennshafen (von links): Stefan Bohn (Panattoni), Christian Deleja- Hotko (Bürgermeister Enns), Daniel Oetjen (Panattoni), Markus Achleitner (Wirtschafts-Landesrat ), Jürgen Winklbauer (Panattoni), Werner Pamminger (biz-up). Bild: Panattoni

Entwickler ist das Wiener Unternehmen Panattoni, das das Grundstück gemeinsam mit der Standortagentur Biz-up erworben hat. Das Projekt wird mit dem Generalunternehmen Goldbeck Rhomberg realisiert und durch den Immobilienberater Eurea vermarktet.

Panattoni-Österreich-Geschäftsführer Jürgen Winklbauer betonte die trimodale Anbindung an die Binnenschifffahrt und an das Schienennetz sowie die Bundesstraße B1 und die Westautobahn, mit der der Standort an die europäischen Wirtschaftszentren angeschlossen sei. Geplant sind die Installation einer Photovoltaikanlage und die Begrünung der Außenflächen. Die Fertigstellung ist für 2025 geplant.

