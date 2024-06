Wie in Enns 100.000 Tonnen Verpackung sortiert werden

In Betrieb ist die Anlage schon seit dem Frühjahr, am Freitag wurde sie jetzt offiziell in Anwesenheit der Bundes-, Landes- und Gemeindepolitik eröffnet. Mit einer Kapazität von 100.000 Tonnen im Jahr kann im Ennshafen die Hälfte des gesamten Leichtverpackungsmaterials Österreichs sortiert und für das Recycling aufbereitet werden.

Betrieben wird die Anlage von der Firma Triplast, die zu je einem Drittel der Abfall Recycling Austria (ARA), dem Grünen Punkt aus Deutschland und der Mollner Firma Bernegger gehört. Mit einem kleinen Team von derzeit 60 und künftig 40 Leuten werden Leichtverpackungen aus Plastik und Metall angeliefert und sortiert.

Die Triplast-Anlage ist nicht nur die größte ihrer Art in Österreich, sondern gilt auch als die modernste in Europa. Die Sortiertiefe betrage 80 Prozent und damit mehr als die derzeit üblichen 58 Prozent. Das heißt, die Verpackungen werden noch genauer und noch spezifischer sortiert, um anschließend an Recyclingunternehmen geliefert zu werden.

"Ziele leichter erreichbar"

Die anwesenden Politiker gaben sich zufrieden. "Österreich hat sich zum Ziel gesetzt, das Recycling von Kunststoffverpackungen bis 2025 zu verdoppeln, die neue Anlage leistet einen wichtigen Beitrag, weil dadurch wertvolle Rohstoffe erhalten werden", sagte Klimaschutzministerin Leonore Gewessler. Für Landeshauptmann Thomas Stelzer stärkt Triplast mit dem Werk den Standort Oberösterreich.

Aus dem getrennten Müll und dem gewonnenen Rezyklat können Produkte für Shampoos, Kanister, Folien und Bauteile für Auto- und die Elektronik-Industrie entstehen. "Triplast schafft 20 Tonnen pro Stunde, dreimal so viel wie bestehende Anlagen in Österreich", sagt ARA-Vorstandssprecher Harald Hauke. Laurent Auguste, Vorstandschef des Grünen Punkts, hebt die grenzüberschreitende Partnerschaft als richtungsweisend hervor.

Eine treibende Kraft ist die Mollner Firma Bernegger, die im Ennshafen 22 Hektar Gewerbegrund mit Bahn-, Straßen und Wasserstraßenanschluss besitzt, dort schon seit Jahren eine Schredderrückgewinnungsanlage betreibt und derzeit eine thermische Metallgewinnung vor allem für Kupfer aufbaut.

Platz für Erweiterung

Für die Sortieranlage, die in zehn Monaten errichtet wurde, wurden vier Hektar Gewerbefläche verbraucht, wobei es Kapazität für eine Erweiterung gäbe, sagt Kurt Bernegger, dem sein gleichnamiger Vater freie Hand bei der Umsetzung der Projekte ließ. Bernegger schließt nicht aus, dass am Standort noch Richtung Wiederverwertung des Kunststoffs erweitert werden könnte.

