"Wer schickt Verpackung für Kühlschrank zurück?"

"Packaging & Packaging Waste Regulation (PPWR)": So heißt eine geplante Verordnung, zu der die EU-Kommission im November 2022 einen Entwurf vorgelegt hat. Die Behörde will den Ressourcenverbrauch durch Verpackungen in der EU senken und deren Recyclingfähigkeit verbessern.

Bei Industriebetrieben, Verbänden und Interessenvertretungen formiert sich Widerstand gegen die Pläne aus Brüssel. Die Wellpappe-Industrie stößt sich an verpflichtenden Mehrwegquoten. "Wir unterstützen die übergeordneten Ziele, um die Kreislaufwirtschaft zu stärken. Aber pauschalierte Mehrwegquoten halten wir weder für gerechtfertigt noch ökologisch vorteilhaft", sagte gestern Stephan Kaar, Sprecher des Branchenverbands Forum Wellpappe Austria. Der Verband vertritt 200 Beschäftigte in Österreich, zu den Mitgliedsfirmen zählt etwa Mondi Grünburg im Steyrtal.

In der Praxis seien Mehrwegquoten laut dem derzeitigen EU-Verordnungsentwurf kaum umzusetzen, kritisierte Kaar. Das betreffe zum Beispiel Transportverpackungen für Haushaltsgroßgeräte, die auch aus Wellpappe bestehen. Laut EU soll die Mehrwegquote hier ab 2030 bei 90 Prozent liegen. Kaar: "Wer schickt schon die Verpackung für seinen Kühlschrank zurück?" Dies sei zeit- und kostenaufwendig – für Kunden, Lieferanten und Hersteller. Ablehnend reagiert die Wellpappe-Industrie auch auf das generelle Verbot für Obst- und Gemüseverpackungen bis 1,5 Kilogramm, das ab 2040 gelten soll. Statt Mehrwegquoten könne man die konkrete Ökobilanz von Verpackungen heranziehen.

Höhere Preise treiben Umsatz

Wellpappe ist ein Zellstoffprodukt, die Herstellung ein komplexes industrielles Verfahren. Wichtigster Rohstoff ist Papier bzw. Holz. Rund 46 Prozent der Produktionsmenge von Wellpappe in Österreich machten Lebensmittelverpackungen aus, sagte Steirerpack-Chef Franz Grafendorfer. Dahinter folgten Verpackungen für Maschinen, Möbel, Elektronik, Autoteile.

2022 ging der Absatz wegen der gesunkenen Konsumlaune ab der zweiten Jahreshälfte um 6,1 Prozent auf rund 995 Millionen Quadratmeter zurück. Der Umsatz stieg um 21,6 Prozent auf 740 Millionen Euro. Branchenverbandssprecher Kaar führt das größtenteils auf höhere Kosten für Papier und Energie zurück, die Betriebe an Kunden weitergaben.

