"Unumgänglich": voestalpine meldet Kurzarbeit in Österreich an

Die voestalpine folgt zahlreichen Industriebetrieben in Oberösterreich und meldet ebenfalls Kurzarbeit an. Dies gelte für „fast alle Gesellschaften“ und in ganz Europa, teilte die voestalpine heute Abend in einer Pressaussendung mit. Einige Standorte in Frankreich, Italien, Peru, Brasilien und den USA stünden bereits temporär still, heißt es. Das tatsächliche Ausmaß der Kurzarbeit werde sich in den nächsten Wochen auf Basis der jeweiligen Auslastung definieren.

„Wenn unsere Kunden die Nachfrage stark reduzieren, Produktionen einstellen und Lieferketten temporär zum Erliegen kommen, müssen wir sofort reagieren“, wird Vorstandschef Herbert Eibensteiner zitiert. Der abrupte Rückgang der Kundennachfrage zwingt das Unternehmen, einzelne Produktionsbereiche zu reduzieren. Die Roheisenkapazität in Linz wird um ein Fünftel verringert, weil ein kleiner Hochofen temporär stillgelegt wird.

Betriebsbedingte Kündigungen in Österreich seien „aus heutiger Sicht“ nicht geplant, teilt die voestalpine mit. Der Konzern will die Zahl der Leasingkräfte reduzieren und Überstunden- und Urlaubsabbau forcieren. Die voestalpine zählt weltweit rund 50.000 Beschäftigte, davon etwas weniger als die Hälfte in Österreich.

Auch das BMW-Werk Steyr schickt Mitarbeiter in Kurzarbeit. Mehr dazu in diesem Artikel.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. voestalpine Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.