Unimarkt: Gruppe schließt Logistikstandort in Graz

Als kleiner Akteur im Einzelhandel habe man mit massiven Herausforderungen zu kämpfen: Die Unigruppe passe sich dem veränderten Nachfrageverhalten an, heißt es in einer Aussendung.

Bis 28. Februar soll deshalb der Logistikstandort in Graz, der zweite neben dem Hauptsitz in Traun, geschlossen werden. „Wir haben für die zukünftige Organisation unserer Logistik alle Optionen geprüft und in intensiven Diskussionsrunden abgewogen", sagt Andreas Hämmerle, Geschäftsführer der Uni-Gruppe. Letztendlich haben wir entschieden, dass es für die Unigruppe die beste Option ist, zukünftig die Versorgung über ein zentrales Logistiklager in Oberösterreich zu steuern.“

Die betroffenen Mitarbeiter werden zur Kündigung beim Arbeitsmarktservice angemeldet, zur Anzahl machte das Unternehmen zunächst keine Angaben.

Die Uni-Gruppe ist in Oberösterreich, Niederösterreich, Salzburg, der Steiermark und dem Burgenland vertreten. Neben den Unimarkt-Filialen gehören auch die Nah&Frisch-Märkte zum Unternehmen.

