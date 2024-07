Strom und Gas durchs Mühlviertel: Neos kritisieren Landesrat Achleitner

Eine gemeinsame Trasse für den Bau einer Gasleitung und einer 110-kv-Erdkabelleitung durch das Mühlviertel brächte keine Synergien und keinen Zeitgewinn: Das ergab, wie Ende Mai in den OÖN berichtet, eine Prüfung der energiewirtschaftlichen Planungsbehörde der Abteilung Umweltschutz beim Land. Darum würden die Projekte unabhängig voneinander realisiert werden, hieß es damals.

Darauf schossen sich heute, Mittwoch, die Neos bei einem Pressegespräch in Linz ein. Klubobmann Felix Eypeltauer und Energiesprecherin Karin Doppelbauer nannten "das Verhalten von ÖVP und FPÖ eine demokratiepolitische Farce". Die in Oberösterreich an der Spitze stehenden Parteien hätten im Ausschuss für Standortentwicklung bekräftigt, keine abweichenden Expertenmeinungen zuzulassen. Das habe eine "sachliche und differenzierte Debatte und Projektabwägung verhindert", sagte Eypeltauer.

Mit den Neos-Politikern traten beim Pressegespräch die aus Deutschland stammenden Energieexperten Heinrich Brakelmann und Markus Pöller sowie Rudolf Niederwimmer, Obmann der IG Landschaftsschutz Mühlviertel, auf. Brakelmann und Pöller sagten, eine Bündelung der Infrastruktur bringe Vorteile, weil weniger Waldfläche gerodet werden müsse, sie im Kostenvergleich mit einer Freileitung ebenbürtig abschneide und zudem eine höhere Versorgungssicherheit biete.

Ausreizen gerichtlicher Instanzen?

Niederwimmer sagte, Grundstücksbesitzer und Gemeinden verwehrten sich nicht gegen eine neue Leitung. Ein Erdkabel sei aber die bessere Alternative. Man scheue nicht davor zurück, alle gerichtlichen Instanzen auszuschöpfen.

Das Ressort von Energielandesrat Markus Achleitner verweist auf OÖN-Anfrage auf das Prüfungsergebnis der Planungsbehörde der Abteilung Umweltschutz, wonach die Infrastrukturbündelung "aufgrund technischer, wirtschaftlicher und sicherheitstechnischer Bedenken" nicht empfohlen werde.

Das Verlegen von Leitungen in einer gemeinsamen Künette sei weder regelkonform noch genehmigungsfähig, verweist Achleitner auf die Ergebnisse von APG, Gas Connect, Netz Oberösterreich und Linz Netz. Beide Projekte zu koppeln, führe zu zeitlichen Verzögerungen.

