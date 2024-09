Steyr Automotive entwickelt E-Lkw mit Chinesen

Der Nutzfahrzeugbauer Steyr Automotive und das chinesische Unternehmen SuperPanther entwickeln gemeinsam Elektro-Lastkraftwagen. Die strategische Partnerschaft wurde bei der Messe IAA Transportation in Hannover bekannt gegeben, wie Steyr Automotive am späten Montagnachmittag mitteilte.



Hier wurde auch der erste E-Lkw "eTopas 600", der auf den europäischen Markt zugeschnitten ist und 500 Kilometer Reichweite bietet, präsentiert. Er soll Ende 2025 bei Steyr Automotive in Serie gehen.



Darüber hinaus wurde auch die Markteinführung der "eEmerald"-Serie angekündigt, die drei Modelle mit verschiedenen Antrieben, Reichweiten und Kabinenkonfigurationen umfassen soll.



Man werde "den Fortschritt in der elektrischen Schwerlasttechnologie vorantreiben", sagt Manfred Eibeck, stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats von Steyr Automotive.

