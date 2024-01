Stelzer warnt vor Wahlzuckerln

Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) spricht sich gegen Wahlzuckerl 2024 aus und nimmt auch seine eigene Partei in die Pflicht. "Immer wieder haben wir gesehen, dass im letzten Moment beschlossene Wahlzuckerl am Ende bittere Pillen waren, die Steuerzahler über viele Jahre teuer selbst bezahlen mussten. Ich hoffe, dass alle Parteien – ob in der Opposition oder in der Regierung – aus der Vergangenheit gelernt haben und verantwortungsvoll mit dem Steuergeld umgehen", sagte Stelzer am Montag.

Anlässlich 25 Jahre Euro hob er hervor, dass sich Oberösterreichs Exporte seither verdreifacht haben. Sorgen würden ihm die Staatsschulden im Euro-Raum machen. Er könne sich auf Bundesebene in Österreich einen "Schuldendeckel" wie im Land "gut vorstellen".

