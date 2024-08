Rosenbauer: Pierer, Mateschitz und Raiffeisen übernehmen die Mehrheit

Im Juni einigte man sich, wie berichtet, darauf, dass KTM-Chef Stefan Pierer, Red-Bull-Erbe Mark Mateschitz und Raiffeisen Oberösterreich bei der Kapitalerhöhung von Rosenbauer alle Aktien um 119 Millionen Euro kaufen. Die Beteiligungsverwaltung, hinter der die Familien der Rosenbauer-Dynastie stehen, verloren die Mehrheit, auch die Streubesitz-Aktionäre wurden verwässert.

Am heutigen Donnerstagvormittag teilte das Österreich-Konsortium nun mit, was erwartet worden war: Sie übernehmen mit 50,1 Prozent die Mehrheit an Rosenbauer und damit die Kontrolle. Gekauft werden die Aktien von der Beteiligungsverwaltung, wodurch diese auf 17,23 Prozent zurückfällt.

Pierer, Mateschitz, Friedrich Roithner und Gernot Hofer sollen in den Aufsichtsrat einziehen. Die Mehrheitsübernahme wird ein Pflichtangebot an die restlichen Aktionäre auslösen, diesen sollen voraussichtlich im vierten Quartal 35 Euro pro Aktie angeboten werden. Am Donnerstag um 9.04 Uhr lag der Kurs bei 35,90 Euro.

Autor Alexander Zens Redakteur Wirtschaft