6108 neue Unternehmen: Rekord bei Gründungen in Oberösterreich

Die Zahlen für das vergangene Jahr gab die Wirtschaftskammer Oberösterreich am Mittwoch bekannt. Gegenüber dem Jahr 2022 mit 5994 Neugründungen bedeutet das eine Steigerung von 1,9 Prozent. Zu den 6108 Neugründungen im ganzen Bundesland - 1006 davon in der Stadt Linz - kommen noch 506 Übernahmen, das sind ebenso viele wie im Vorjahr.

„Auch in diesen turbulenten Zeiten setzen Menschen in Oberösterreich ihren Wunsch nach Selbständigkeit in die Tat um, und noch nie waren es so viele wie 2023", sagt Wirtschaftskammer-Präsidentin Doris Hummer. Was die Sparten betrifft, liegt Gewerbe und Handwerk mit 2817 Neugründungen am ersten Platz, es folgen Handel (1668), Information und Consulting (1029) sowie Tourismus und Freizeitwirtschaft (298).

Laut Wirtschaftskammer würden sowohl die neue Rechtsform FlexCo als auch die heurige Senkung der Körperschaftssteuer auf 23 Prozent den Standort Österreich international attraktiver machen. Im Vorjahr führte die Interessensvertretung rund 2100 Gründungsberatungen durch.

