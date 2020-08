Prominente Mitstreiter im Kampf gegen Flächenfraß

SALZBURG. Im Vorjahr wurden in Österreich täglich 13 Hektar Boden verbaut. Das entspricht der Fläche von rund 20 Fußballfeldern. Diesen "Flächenfraß" will der Vorstandsvorsitzende der Hagelversicherung, Kurt Weinberger, stoppen. Dazu hat er gestern zwei prominente Mitstreiter bei einem Pressegespräch in Salzburg präsentiert: den Dirigenten Franz Welser-Möst und den Schauspieler Tobias Moretti.

Moretti, der derzeit in Salzburg als "Jedermann" auf der Bühne steht, sieht vor allem die Versorgung Österreichs mit regionalen Lebensmitteln gefährdet: "Wir legen unsere Lebensmittelversorgung in Schutt und Asche und sägen damit am Ast, auf dem wir sitzen", sagte der Schauspieler.

Gerade in Krisenzeiten würden die Österreicher mehr Wert auf den Konsum von regionalen Lebensmitteln legen, man mache sich aber mit dem hohen Flächenverbrauch immer stärker von ausländischen Lieferanten abhängig, sagte Moretti. "Ganz abgesehen vom Wahnsinn, ständig unsere Grün- und Ackerflächen in Bau- und Industrieland umzuwidmen." Es gebe ja kein Zurück mehr. "Braucht wirklich jedes Dorf sein eigenes Shoppingcenter?"

Für den Stardirigenten Welser-Möst geht nicht nur landwirtschaftlich nutzbarer Boden verloren, sondern auch die "Seele unseres Landes". "Die Kultur Österreichs, die Musik, die Salzburger Festspiele, aber auch die wunderschöne Landschaft wird auf der ganzen Welt geschätzt und geliebt", sagte Welser-Möst. Mit jedem Quadratmeter Boden, der in Beton vergraben wird, sterbe auch ein Teil dieser Identität. "Wir brauchen den Boden, einerseits für unser tägliches Brot, andererseits für unsere Seele", sagte Welser-Möst. Studien zeigten, dass Kinder, die in einer ungünstigen Umgebung im Sinne von verbauter und zubetonierter Fläche aufwuchsen, im späteren Leben vermehrt zu Aggressionen neigten, so Welser-Möst.

Kartoffeln bald aus Peru?

Hagelversicherungs-Chef Weinberger kämpft schon seit Jahren für den Erhalt unserer Böden. Er verwies auf die Gefahr für die Selbstversorgung Österreichs mit Lebensmitteln. Beim Brotgetreide liege der Selbstversorgungsgrad Österreichs bei 86 Prozent, bei Kartoffeln bei 80 Prozent und bei Gemüse nicht einmal mehr bei 50 Prozent, so Weinberger.

Die im Vorjahr verbauten 13 Hektar pro Tag entsprächen dem Fünffachen des Zielwertes von 2,5 Hektar, der bereits 2002 in der Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung festgeschrieben wurde.

Deren Umsetzung müsse oberste Priorität eingeräumt werden, so Weinberger. Nur durch "kluge Raumordnungspolitik", durch Nutzung von vielen leer stehenden Immobilien und durch eine Stärkung der überregionalen Raumordnung könne dieser "negativen Entwicklung entgegengewirkt werden", so Weinberger.