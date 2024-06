Preise, Nachfrage: Woran es in der Biolandwirtschaft derzeit hakt

Die Zeiten für die Biolandwirtschaft in Österreich sind derzeit nicht einfach, was sich auch in den Zahlen manifestiert: 2023 gab es sowohl bei der Zahl der Bio-Betriebe als auch bei der Bio-Fläche eine leichten Rückgang. Die Zahl der Betriebe ging um 1,4 Prozent auf 4553 zurück. Im selben Zeitraum sank die Fläche um 0,5 Prozent auf 92.832 Hektar. Der Bioanteil in Bezug auf die Fläche liegt bei 19 Prozent: Besonders hoch ist der Anteil im Grünland mit rund 27 Prozent. Bio-Ackerfläche macht in Oberösterreich rund zwölf Prozent der Gesamtackerfläche aus. "Wir sind eine andere Entwicklung gewohnt. Derzeit gelingt im Biobereich kein Wachstum, mehrere Betriebe sind aktiv ausgestiegen. Wir schaffen es nur sehr vereinzelt, neue Betriebe zu gewinnen", sagte Franz Waldenberger, Präsident der Landwirtschaftskammer Oberösterreich, am Montag bei einem Pressegespräch in Linz. Für diese Entwicklung gebe es mehrere Gründe. Erstens mache sich der Strukturwandel auch in der Bio-Landwirtschaft bemerkbar, der Nachwuchs auf den Betrieben fehle.

Die Situation auf den Märkten ist derzeit schwierig: Die Preise im Ackerbau haben sich auf einem niedrigen Niveau eingependelt und bewegen sich im Bereich von vor zehn bis 15 Jahren. Zudem fehle derzeit die Nachfrage der Konsumenten nach den teureren Bio-Produkten. Die Kosten für die Landwirte sind aber gestiegen. Zudem setze die Bürokratie den Landwirten zu, so Waldenberger: "Mit der neuen EU-Bio-Verordnung sind zahlreiche Änderungen im Bereich Dokumentation und behördliche Antragsverfahren dazugekommen. Die Betriebe sind Kontrollen und Aufzeichnungen gewohnt, aber irgendwann ist die Frustrationsgrenze erreicht. Die Bauern wollen Landwirtschaft und nicht Zettelwirtschaft betreiben."

20 Millionen mehr für Biobauern

Um das Wachstum wieder anzukurbeln, brauche es attraktivere Rahmenbedingungen, sagt Magdalena Barth, seit April Obfrau von Bio Austria in Oberösterreich. Ein erster Schritt sei mit den Nachbesserungen im Umweltprogramm Öpul gelungen: Hier ist es in der derzeitigen Periode der Gemeinsamen Agrarpolitik der EU zu Verschlechterungen im Bereich der Vorperiode gekommen, etwa weil eine Pflicht für sieben Prozent Biodiversitätsflächen je Landwirt festgeschrieben wurde. Zudem sank die Prämie für die biologische Wirtschaftsweise. Nach Nachverhandlungen sollen ab 2025 20 Millionen Euro mehr auf den österreichischen Biohöfen ankommen, etwa in Form eines Zuschlags für Kreislaufwirtschaft.

Österreich hat sich bezüglich Bio hohe Ziele gesteckt: Bis 2027 soll der Flächenanteil auf 30, bis 2030 auf 35 Prozent steigen. Dafür braucht es aber einen entsprechenden Absatz, um zufriedenstellende Preise für die Landwirte zu erzielen. Um den Absatz bei den Bioprodukten anzukurbeln, braucht es laut Barth eine verpflichtende Herkunftskennzeichnung in der Gastronomie samt Bio-Zertifizierung und mehr Bio in der Gemeinschaftsverpflegung. "Der Nationale Aktionsplan sieht bis 2025 einen Anteil von 30 und bis 2030 einen Anteil von 55 Prozent vor. Belastbare Zahlen fehlen, aber derzeit bewegen wir uns Schätzungen zufolge bei vier Prozent."

Angesprochen auf das Renaturierungsgesetz, das in der Vorwoche die Wogen in Österreich hochgehen ließ, sagte Barth, dass Wiederherstellung wichtig sei, die Ziele aber nur gemeinsam mit der Landwirtschaft erreicht werden könnten. Biologische Landwirtschaft sei per se eine Renaturierungsmaßnahme. Waldenberger kritisierte die Herangehensweise und die "Kampagnensprache" mancher Organisationen: "Zum Teil wird vermittelt, dass sich 80 Prozent der Lebensräume in schlechtem Zustand befinden. Das stimmt einfach nicht." Österreich verfüge über 230.000 Hektar Biodiversitätsfläche, "wir wehren uns gegen Pauschalvorwürfe". Auf freiwilliger Basis sei bereits viel geschehen, die Landwirte würden sich nicht pauschal gegen Änderungen wehren, "aber es braucht einen kooperativen Ansatz mit den Bauern und nicht über deren Köpfe hinweg".

