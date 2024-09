Neuer Standortleiter für Borealis in Linz

Rudolf Wölfer ist neuer Standortleiter des Chemiekonzerns Borealis in Linz. Er löste Thorsten Löhl ab, der im Unternehmen als Direktor für Forschung und Entwicklung tätig bleibt.



Wölfer ist Absolvent der TU Wien, kam 1989 zu Borealis und soll auch die Innovationszentren in Linz, Schweden und Finnland organisatorisch verbessern und stärker auf das Kerngeschäft ausrichten.



Der neue Leiter werde mit seiner "umfassenden Erfahrung in den Bereichen Innovations- und Produkt-Portfolio-Management" die Verantwortung für den Standort Linz übernehmen und zudem eine koordinierende Rolle zwischen den Innovationszentren einnehmen, erklärte Borealis-Vizepräsident Erik Van Praet.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper