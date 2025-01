Molkerei Berglandmilch streicht Hofabholungsgebühr

Österreichs größte Molkerei, Berglandmilch mit Sitz in Wels, streicht die Hofabholungsgebühr für die Milchbauern. Diese sei nicht mehr zeitgemäß und werde seit 1. Jänner nicht mehr eingehoben, hieß es am Dienstag in einer Aussendung. Bei mittleren Betrieben mit einer Milchanlieferung bis zu 200.000 Liter pro Jahr stelle die Hofabholungspauschale eine Belastung von immerhin 0,15 Cent/kg Milch beziehungsweise knapp 300 Euro pro Jahr dar. Diese falle nun weg. Berglandmilch-Obmann Stefan Lindner sprach von einer Entlastung für Betriebe.

Die Gebühr gab es über Jahrzehnte. Sie war ursprünglich für größere Betriebe gedacht, die sich die Milch direkt vom Hof abholen lassen wollten. Heute liege die Grenze, um eine Hofabholung beantragen zu können, bei 75.000 Litern Milchleistung pro Jahr. Das schaffen nicht nur große Betriebe, sondern mittlerweile die Mehrheit der Milcherzeuger. Wird die Grenze erreicht, fällt die Gebühr weg.

Lag die durchschnittliche Milchanlieferung im Jahr 1995 noch bei 27.000kg pro Milchbetrieb, so stieg diese Zahl auf etwa 160.000 Liter Milchlieferleistung pro Betrieb und Jahr. Die Hofabholung wurde von einer Ausnahme zur Regel.

Die Berglandmilch ist eine Genossenschaft mit rund 8400 Genossenschaftern, zu den Marken gehören etwa Schärdinger, Tirol Milch und Stainzer. Beschäftigt sind rund 1600 Mitarbeiter, der Umsatz lag zuletzt bei rund 1,3 Milliarden Euro.

