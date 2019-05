Millionenstreit um Intertrading beigelegt

Das einstige Handelshaus der voestalpine hat schon mehrere Turbulenzen überstanden. Nun wurde ein weiteres Kapitel geschlossen. Vorstandschef Karl Mistlberger und seine Kollegen haben die Schadenersatzklagen gegen die voestalpine und ihren Treuhänder, Rechtsanwaltskammer-Präsident Franz Mittendorfer, fallen gelassen. Damit ist ein Streit um knapp drei Millionen Euro beendet.

Hintergrund des Konflikts war das Rennen um die Mehrheit im Handelshaus zwischen den Mitarbeitern und dem Unternehmer Hanno Bästlein einerseits und dem ukrainischen Oligarchen Kostyantin Zhevago und dessen Luxemburger Firma Calexco auf der anderen Seite. An diese hatte die voestalpine ihre verbliebenen Anteil verkauft. Was Mistlberger und Co als Affront gegen die restlichen Aktionäre sahen und dagegen klagten.

Jetzt haben sich die Streitparteien geeinigt. Wohl auch weil klar ist, dass die Gruppe um Mistlberger und Bästlein in der Intertrading die Mehrheit haben. Calexco hat trotz der Anteile der voestalpine weniger als 50 Prozent. „Nun geht es darum, das Unternehmen gemeinsam weiter zu entwickeln“, sagt Mistlberger im Gespräch mit den OÖNachrichten. Intertrading handelt weltweit mit Nahrungsmitteln, Stahl und anderen Waren und setzt mit 880 Mitarbeitern eine Milliarde Euro um.

Beendet ist auch ein Disziplinarverfahren, das gegen Rechtsanwalt Mittendorfer angestrengt worden war. Die Verfahren seien haltlos gewesen, bestätigt Mittendorfer.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. voestalpine Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Dietmar Mascher Stellvertretender Chefredakteur, Leiter Wirtschaftsredaktion d.mascher@nachrichten.at