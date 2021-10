Mehr Frauen im Job: "Es schlummert viel Potenzial"

Die Erwerbsquote von Frauen liegt in Oberösterreich bei 72,3 Prozent, und von diesen Berufstätigen arbeitet die Hälfte Teilzeit. Diese Zahlen zu erhöhen bzw. mehr Frauen dazu zu bringen, von Teil- auf Vollzeit umstellen, ist das Ziel der vier Sozialpartner Arbeiterkammer (AK), Wirtschaftskammer (WK), Industriellenvereinigung (IV) und Gewerkschaftsbund (ÖGB). Ihre Initiative, die sich an die künftige Landesregierung richtet, stellten sie gestern, Montag, in Linz vor.

Angesichts des derzeitigen Arbeitskräftemangels im Land sei die Zahl der Frauen in Jobs "ausbaufähig, hier schlummert viel Potenzial", sagte WK-Präsidentin Doris Hummer. Es sei Tatsache, dass Betriebe in Oberösterreich deswegen trotz des Konjunkturaufschwungs Aufträge ablehnen oder Öffnungszeiten reduzieren müssten. Hummer: "Wir brauchen die Frauen dringend." Auch der demografische Wandel schlage allmählich durch, die Generation der Babyboomer gehe nun in Pension.

Ein wesentlicher Eckpunkt der Sozialpartner ist der Ausbau des Kinderbetreuungsangebots im Land. Hier brauche es flächendeckende Versorgung und Flexibilität bei den Öffnungszeiten, forderten AK-Präsident Johann Kalliauer, IV-Geschäftsführer Joachim Haindl-Grutsch und Elfriede Schober, die stellvertretende ÖGB-Landesvorsitzende. Auch die Kooperation zwischen Betrieben mit eigenen Kindergärten soll forciert werden.

Steuern und Migration

Hebel gebe es aber auch auf steuerlicher Seite, etwa durch eine Erhöhung der Zuverdienstgrenze während der Karenz und eine Entlastung unterer Einkommensgruppen. Die von der türkis-grünen Bundesregierung gestern, Sonntag, präsentierte ökosoziale Steuerreform sei dafür "ein guter Ansatz", sagte Hummer. Potenzial gebe es zudem bei Frauen mit türkischem, syrischem oder afghanischem Migrationshintergrund: Hier sei nur ein Fünftel in Beschäftigung.

Von der Regierung erwarten die Sozialpartner angesichts der Vorschläge einen "kräftigen Impuls" für Frauen im Job.