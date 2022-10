Kostenlose Potenzialanalyse wurde erweitert

Ein besonderes Angebot zur Berufsorientierung bekam einen weiteren Schub. Mehr als 63.000 Jugendliche wurden in Oberösterreich bereits mit der Potenzialanalyse bei der Ausbildungsentscheidung unterstützt. WKOÖ und Land OÖ erweiterten jetzt das Beratungs- und Begleitungsangebot in dieser wichtigen Orientierungsphase.

Auch für elfte AHS-Schulstufe

Das Erfolgsprojekt "Kostenlose Potenzialanalyse für Jugendliche in der achten Schulstufe" ist bereits seit dem Schuljahr 2015/16 ein wichtiger Baustein der schulischen und beruflichen Orientierung für Schülerinnen und Schüler in Oberösterreich. Pro Schuljahr haben rund 200 Mittelschulen und AHS-Unterstufen das Angebot genutzt. Mit dem Schuljahr 2022/23 wurde die kostenfreie Potenzialanalyse auch auf die elfte AHS-Schulstufe ausgeweitet. Denn gerade bei den AHS-Absolventinnen und Absolventen geht die weitere Wahl meist in Richtung Studium, obwohl dies nur eine von mehreren Möglichkeiten und nicht für Jede/n die ideale Wahl ist. Auch in dieser Gruppe will man durch das Angebot der Potenzialanalyse Fehlentscheidungen bei der weiteren Ausbildung entgegen wirken. Nähere Informationen zum Angebot zur Berufsorientierung für Schüler findet man online auf wko.at/ooe/karriere.